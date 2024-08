Recherche d'un individu pour effectuer un entretien. - Recherche pour examiner les taux de mortalité pendant la crise pandémique

Une équipe de l'Université Médicale de Hanovre (MHH) s'apprête à explorer les aspects scientifiques de l'accompagnement des individus à l'approche de la mort pendant la pandémie de COVID-19. Ils recherchent des personnes qui ont perdu un proche entre mars 2020 et janvier 2023 et qui sont assez courageuses pour partager leur histoire. Le fait d'être aux côtés de proches ou d'amis en phase terminale était particulièrement difficile pendant l'ère COVID-19 en raison des restrictions des visites à l'hôpital et des craintes de contagion.

Selon les communiqués de l'UMH, ces restrictions et ces craintes ont entravé l'offre de soins en fin de vie. De nombreux proches et amis n'ont pas pu faire leurs adieux de manière appropriée, et les cérémonies d'adieu souhaitées se sont avérées impossibles.

Les chercheurs prévoient de mener un entretien d'environ 60 minutes et de remplir un court questionnaire. Si nécessaire, un interprète sera fourni pour la discussion. Il s'agit d'une initiative conjointe de l'Institut de Médecine Générale et de Soins Palliatifs de l'UMH, en collaboration avec le Département de Médecine Palliatrice du Centre Médical Universitaire de Göttingen.

Les chercheurs de l'Université Médicale de Hanovre (MHH) ont souligné l'importance d'intégrer des mesures de santé et de sécurité lors de leur étude, compte tenu des défis rencontrés pour fournir des soins en fin de vie en raison des restrictions COVID-19. Pour assurer une participation inclusive, ils fourniront des interprètes si nécessaire, favorisant un environnement sûr pour tous les participants.

Lire aussi: