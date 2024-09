- Recherche de projets créatifs pour le Festival du film de 2025

Les organisateurs du Festival du Film Neisse dans la région frontalière sont à la recherche de candidatures une fois de plus. Pour les trois catégories de la 22ème édition (du 20 au 25 mai 2025), ils acceptent les soumissions jusqu'à la fin de l'année pour les films produits ou co-produits en Allemagne, en Pologne ou en République tchèque en 2024 ou 2025. Les films choisis seront sélectionnés parmi ces soumissions pour les compétitions.

Prix Neiße Fish

En 2025, dix prix Neiße Fish d'une valeur totale de 25 500 euros seront décernés. Le vainqueur de chaque catégorie et les favoris du public recevront des sculptures conçues par l'artiste Andreas Kupfer. Il y aura également des prix pour la meilleure performance d'acteur, le meilleur scénario et la meilleure conception de production. Un prix spécial sera attribué au film qui favorise la compréhension et le dialogue entre différentes cultures et pays.

Nombre élevé de candidatures

Cette année, ils ont reçu plus de 900 candidatures, un record depuis 2004, date à laquelle le Festival du Film Neisse présente des films de fiction, documentaires et courts métrages contemporains en mai, dans la région entre l'Allemagne, la Pologne et la République tchèque. Ce qui a commencé comme une simple idée de projection de films dans trois pays est devenu un pont culturel pour les amateurs de cinéma de ces pays limitrophes et également un point de rencontre important pour l'industrie cinématographique nationale et internationale.

