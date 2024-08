- Recherche de la cause de l'accident d'avion au Brésil

Après l'écrasement d'un avion de ligne dans une zone résidentielle près de la métropole brésilienne de São Paulo, avec 61 morts, les enquêteurs se concentrent sur l'analyse des données de vol et des enregistreurs vocaux. Les deux dispositifs, connus sous le nom de "boîte noire", ont été retrouvés, a annoncé l'armée de l'air brésilienne (FAB). La mesure dans laquelle ils peuvent fournir des informations dépendra du degré de dommage, et l'analyse sera effectuée dès que possible.

L'avion de la compagnie aérienne VoePass ATR 72 à hélices s'est écrasé dans une zone résidentielle de la ville de Vinhedo, juste avant sa destination, en provenance de Cascavel dans l'État du Paraná. Les 57 passagers et les 4 membres d'équipage ont péri, sans blessé au sol. Selon les données de la plateforme Flightradar 24, l'avion a chuté de près de 4 000 mètres en moins d'une minute.

Des avertissements de mauvais temps et de givrage sur le site de l'accident

"Tout est encore très préliminaire", a déclaré Marcelo Moreno, directeur du Centre d'investigation et de prévention des accidents aéronautiques (Cenipa), lors d'une conférence de presse quelques heures après l'accident. Les facteurs environnementaux et techniques, ainsi que les erreurs humaines possibles, sont examinés pour déterminer la cause de l'écrasement. Les rapports météorologiques autour du moment de l'accident suggèrent de la turbulence, des orages et du givrage dans la région, selon Flightradar 24.

Les experts considèrent également la formation de glace sur les ailes comme une possibilité, ce qui pourrait transformer l'avion en "une pierre sans portance", selon le portail d'informations brésilien Uol. Il y avait un avertissement de givrage sur le site. Le PDG de VoePass, Eduardo Busch, n'a pas écarté la possibilité d'une accumulation de glace sur les ailes. Les pilotes étaient expérimentés et l'avion avait des systèmes fonctionnels au décollage. "L'avion était à 100 % opérationnel au moment du décollage", a déclaré Busch.

Le président Lula décrète trois jours de deuil national

D'autres experts suggèrent que plusieurs facteurs ont pu contribuer à l'écrasement. Les enregistreurs vocaux capturent les conversations de la cabine, tandis que les enregistreurs de données enregistrent les données de vol.

Des images et des vidéos sur les réseaux sociaux montrent l'avion en train de tournoyer hors de contrôle et de tomber du ciel, suivi d'une épaisse fumée. L'avion s'est écrasé dans une zone résidentielle près d'une maison où des résidents étaient présents, selon le portail d'informations G1, citant les autorités locales.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré trois jours de deuil national. Le gouverneur de São Paulo, Tarcisio de Freitas, a promis tout le soutien nécessaire.

L'accident est l'un des plus meurtriers de l'histoire de l'aviation brésilienne

L'accident est apparemment l'un des plus meurtriers de l'histoire de l'aviation brésilienne. Beaucoup se souviennent de l'écrasement du 28 novembre 2016, lorsque l'avion du club de football brésilien Chapecoense s'est écrasé sur son

Lire aussi: