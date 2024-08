Recherche de la cause de l'accident d'avion au Brésil, 61 morts

L'agence brésilienne d'investigation des crashes aériens, Cenipa, enquête sur la cause de l'accident. L'avion du constructeur franco-italien ATR effectuait un vol entre Cascavel, dans l'État du Paraná au sud, et l'aéroport international de Guarulhos près de São Paulo.

Selon la compagnie aérienne Voepass, l'avion transportait 57 passagers et 4 membres d'équipage. L'accident s'est produit aux alentours de 13h25 heure locale (18h25 CEST) à Vinhedo, une ville de 76 000 habitants située à environ 80 kilomètres au nord-ouest de São Paulo.

Les habitants de Vinhedo ont été choqués. Le chauffeur poids-lourd Martins Barbosa travaillait lorsque l'accident s'est produit à environ 150 mètres de sa maison : "J'ai cru que l'avion allait tomber sur ma maison avec mon fils à l'intérieur", a déclaré cet homme de 49 ans. Il a finalement appris que sa famille était saine et sauve. Heureusement, il n'y a pas eu d'autres victimes dans la zone résidentielle.

"C'était terrible, on a vu l'avion tournoyer et s'écraser. Dieu nous a sauvés, il est passé juste à côté de ma maison. Je n'arrête pas de trembler", a déclaré Edna Barbosa à la chaîne de télévision SBT.

La voisine Nathalie Cicari a déclaré à CNN Brasil : "J'étais en train de manger quand j'ai entendu un bruit sourd très proche, comme un drone mais beaucoup plus fort." Elle s'est précipitée sur son balcon et a vu l'avion tournoyer. "J'ai juste eu le temps de me baisser et de prier comme on le fait au cinéma, puis j'ai entendu le gros bruit de l'impact." Les médias locaux ont diffusé des vidéos montrant de la fumée noire s'élevant du site de l'accident dans la zone résidentielle. Cicari n'a pas été blessée mais a dû évacuer sa maison remplie de fumée.

Guilherme Derrite de l'agence de sécurité de l'État de São Paulo a déclaré aux journalistes sur le site de l'accident que la boîte noire de l'avion avait été retrouvée et semblait intacte.

L'avion à turbopropulseur bimoteur a décollé "sans aucune restriction de vol, pleinement opérationnel avec tout l'équipement", a assuré la compagnie aérienne. L'armée de l'air a déclaré que le contact avec l'avion avait été brutalement perdu, sans appel de détresse.

Les pompiers, les policiers et la police militaire étaient sur le site de l'accident. L'identification des corps a commencé et se poursuivra toute la nuit, a déclaré le gouverneur de São Paulo, Tarcisio de Freitas.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a qualifié cet accident de "tragique" et a décrété trois jours de deuil national. Le maire de Cascavel, Leonardo Paranhos, a également qualifié cet accident de "tragédie pour nous tous" et a offert le soutien des autorités aux familles des victimes.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle travaillait avec les autorités pour déterminer la cause de l'accident et apportera tout son soutien aux familles des victimes.

L'avion impliqué dans cet accident était en service depuis avril 2010, selon le site planespotters.net. Avant le crash de vendredi, Cenipa avait enregistré 108 accidents d'avion au Brésil cette année, avec 49 morts.

En janvier 2023, un autre ATR-72 exploité par Yeti Airlines au Népal s'est écrasé, tuant toutes les 72 personnes à bord. Les autorités ont attribué cet accident à une erreur du pilote.

