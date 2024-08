- Recherche dans les maisons de réfugiés <unk> cinq hommes en détention

Des perquisitions dans des hébergements pour réfugiés dans la région de Stuttgart ont abouti à l'arrestation de huit hommes soupçonnés de trafic de médicaments sur ordonnance et de stupéfiants. Cinq hommes sont actuellement en détention, selon un porte-parole de l'office des douanes.

Au cours des perquisitions, environ 4 350 comprimés de l'analgésique sur ordonnance Pregabalin, plus de 400 grammes de comprimés d'ecstasy, 400 comprimés d'amphétamine, environ 3 000 euros en espèces et d'autres preuves ont été saisis.

L'enquête a commencé par le contrôle d'un homme de 26 ans qui était entré en Allemagne depuis la Belgique en février avec 30 000 comprimés de Pregabalin. Les comprimés trouvés à cette occasion et lors des perquisitions mercredi dernier auraient une valeur totale d'environ 100 000 euros, selon l'office des douanes.

L'homme de 26 ans avait été condamné précédemment pour un cas grave de trafic de drogue et condamné à deux ans et six mois de prison.

Les suspects sont soupçonnés d'avoir vendu leur marchandise à Stuttgart

Les perquisitions ont eu lieu dans des hébergements pour réfugiés à Deizisau et Leinfelden-Echterdingen dans le district d'Esslingen, ainsi qu'à Mannheim et Schwäbisch Hall. Deux hommes ont également été arrêtés à la gare principale de Stuttgart.

Les suspects, âgés de 21 à 26 ans, sont soupçonnés d'avoir importé des milliers de médicaments à partir de l'étranger vers le Bade-Wurtemberg et de les avoir stockés dans des logements pour réfugiés. Ils sont censés avoir vendu leur marchandise principalement dans la ville de Stuttgart.

Les cinq hommes en détention avaient des mandats d'arrêt en vigueur exécutés contre eux. Trois autres hommes ont été arrêtés provisoirement lors des perquisitions mercredi et ont été libérés plus tard. L'enquête se poursuit.

Les suspects étaient apparemment en train de stocker les stupéfiants saisis dans des logements pour réfugiés, plus précisément à Deizisau et à Leinfelden-Echterdingen. Après leur arrestation, les cinq hommes en détention ont été trouvés avec des mandats d'arrêt en vigueur liés à leurs activités illégales.

