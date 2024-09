Récession économique anticipée des exportateurs dans le commerce international allemand

Les marchands allemands anticipent également une baisse de leur activité cette année, selon Dirk Jandura, président de la BGA (Association fédérale du commerce de gros, du commerce extérieur et des services), qui a déclaré mercredi à Berlin : "Le commerce international allemand est au bord de la récession."

On prévoit une baisse de 0,3 % des exportations et une chute potentielle de 2,0 % des importations pour 2024. Jandura a ajouté : "Nous sommes pris en tenaille entre l'instabilité économique mondiale d'un côté et les problèmes locaux de l'autre." La structure économique allemande est sous pression. "Nous nous inquiétons de la décélération du marché de l'UE, des performances décevantes continues de la Chine et, bien sûr, du résultat incertain des élections américaines de novembre", a poursuivi Jandura.

Le sentiment actuel est également reflété dans l'enquête récente de la BGA auprès des entreprises, que Jandura a partagée. "L'humeur déjà morose s'est détériorée depuis le début de 2022/23." En particulier, l'évaluation des attentes commerciales futures est préoccupante. "Elles sont inférieures à la situation actuelle et donc à leur plus bas niveau", a expliqué Jandura.

Un grand nombre d'entreprises interrogées par le gouvernement mettent la situation sur le compte des politiques de la coalition du trafic lumineux. Selon l'enquête, 70 % des répondants estiment que la coalition est sur la mauvaise voie. De plus, la moitié des entreprises n'ont pas confiance dans les mesures récemment mises en place pour relancer l'économie.

Le commerce régional au sein de l'UE est également une source d'inquiétude en raison de la décélération, comme l'a souligné Jandura. L'instabilité économique actuelle dans le monde et les problèmes locaux en Allemagne ont un impact négatif sur le commerce régional.

