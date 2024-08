- Reception rapide pour la fin de la journée: gril de pommes de terre à une casserole avec seulement cinq ingrédients

Les plats tout-en-un sont toujours une bonne idée

Ils sont préparés en un rien de temps, se cuisent tout seuls et nécessitent un nettoyage minimal. De plus, grâce à leur temps de cuisson long, ils sont souvent particulièrement savoureux.

Comme leur nom l'indique, tous les ingrédients des plats tout-en-un vont dans un seul pot ou plat et sont cuits ou cuits ensemble au four. À la fin, il ne s'agit que d'assaisonner et de profiter. L'avantage : pendant que le plat mijote sur la cuisinière ou dans le four, vous avez tout le temps de faire autre chose – ou simplement de vous détendre sur le canapé en attendant le repas.

Les recettes tout-en-un économisent du temps, de l'énergie et du nettoyage

Pourquoi ne pas essayer un délicieux gratin de pommes de terre tout-en-un la prochaine fois ? La préparation de ce plat crémeux au four ne prend que 15 minutes maximum, puis tout va au four et cuit heureux. Dans sa forme originale, la recette ne nécessite que cinq ingrédients que l'on trouve généralement dans chaque maison : outre les pommes de terre, de la crème, du lait, du fromage râpé et des épices vont dans le plat. Si vous cherchez de la variété ou que votre réfrigérateur a plus à offrir, n'hésitez pas à donner un petit twist au gratin de pommes de terre.

Tout type de légume est parfait pour être ajouté sous les tranches de pommes de terre avant la cuisson. Les poireaux, les poireaux finement râpés, les courgettes et/ou les champignons sont particulièrement savoureux. Pour les carnivores, la viande hachée frite, les cubes de bacon ou les bandes de poulet apportent beaucoup de croquant ; les végétariens et les vegans peuvent opter pour du tofu et des alternatives à la viande. Il est également génial d'expérimenter avec différentes épices pour rendre le plat tout-en-un plus varié. Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions pour concevoir votre gratin.

Astuce : Utilisez toujours des pommes de terre fermes lorsque c'est possible. Elles deviennent beautifully soft lorsqu'elles sont cuites au four mais gardent encore leur croquant.

Recette pour un gratin de pommes de terre crémeux tout-en-un

Ingrédients

600g de pommes de terre fermes

150ml de crème ou d'une alternative végétale

200ml de lait ou d'une alternative végétale

150g de fromage râpé ou d'une alternative végétale

2 gousses d'ail

Sel, poivre, noix de muscade

Instructions

Préchauffez le four à 200°C en chaleur

