Récente discussion sur l'engagement en matière de politique migratoire - Consentement de l'Union à la suite de réserves initiales

À la suite de l'attaque au couteau rapportée à Solingen, supposée avoir été commise par un réfugié syrien, une première réunion a eu lieu la semaine dernière entre l'administration, les syndicats et les États concernant la politique migratoire. Le président de la CDU, Friedrich Merz, a insisté sur des engagements clairs avant une autre réunion. Cela implique principalement d'augmenter le refus des réfugiés aux frontières allemandes.

Le lundi, la ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser (SPD), a ordonné des contrôles provisoires aux frontières terrestres allemandes en réponse à la migration non autorisée. Elle a également révélé que le gouvernement a conçu une stratégie pour refuser les réfugiés aux frontières, qui dépasse l'actuelle portée. Cependant, elle n'a pas fourni de détails initially.

La deuxième réunion entre les membres de l'Union, le gouvernement fédéral et les États aura lieu à 15h00 au ministère fédéral de l'Intérieur. "Nous verrons si nous partageons le même point de vue et pouvons avancer ensemble", a déclaré Thorsten Frei (CDU), gestionnaire parlementaire de l'Union, à Berlin avant la réunion. L'Union vise une "avancée significative" qui devrait entraîner un "vrai changement".

Frei a eu deux conversations téléphoniques avec Faeser depuis lundi, ce qui a incité l'Union à reprendre les discussions. Ces conversations ont principalement porté sur le refus des réfugiés et les propositions correspondantes du gouvernement fédéral.

Frei plaide en faveur du refus de ceux qui cherchent l'asile à la frontière, provenant d'autres pays de l'UE. Cela marquerait un contraste marqué avec la pratique actuelle : les demandeurs d'asile sont actuellement transportés de la frontière vers des centres d'accueil à l'intérieur du territoire fédéral, où il est ensuite établi si un autre pays de l'UE assume la responsabilité de la demande d'asile conformément aux règles de Dublin.

Frei a reconnu que les aspects juridiques concernant les refus à la frontière ne sont "pas tout à fait clairs". Cependant, cela n'implique pas que les refus ne peuvent pas être initiés aux frontières.

La députée verte Irene Mihalic a déjà qualifié de "illégaux" de tels refus généralisés. "Cela enfreindrait non seulement la loi nationale mais aussi la loi européenne", a-t-elle déclaré sur ARD. Omid Nouripour, co-chef des Verts, a également exprimé "de sérieuses doutes" sur Deutschlandfunk.

Nouripour était ignorant des plans de Faeser en matière de refus : "Nous sommes tous extrêmement curieux à ce sujet", a-t-il répété. Son parti est ouvert à discuter de "tout ce qui est légal, pratique et efficace".

Frei était "surpris" que Nouripour soit ignorant des plans de Faeser, soulevant des préoccupations quant à l'alignement de sa stratégie de refus au sein de la coalition du trafic lumineux. Le député CDU a proposé que le gouvernement fédéral fasse passer les changements prévus pour une politique migratoire plus stricte par le Bundestag dans les plus brefs délais. Une réforme pourrait potentiellement être finalisée au Bundesrat le 27 septembre et entrer en vigueur en tant que loi.

Entre-temps, une critique sévère émane de la gauche : "L'Union, le SPD et le FDP rivalisent pour mettre en œuvre des mesures d'isolement", a déclaré la cheffe de la gauche, Janine Wissler, à l'agence de presse AFP. "C'est une course à la brutalité".

