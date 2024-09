- Récemment nommé directeur au centre de recherche WZB de Berlin

L'Institut de sciences sociales de Berlin (WZB) a un nouveau président à partir du 1er septembre. L'économiste Nicola Fuchs-Schündeln a pris ses fonctions, sa prise de poste officielle ayant lieu aujourd'hui. Fuchs-Schündeln remplace Jutta Allmendinger, âgée de 67 ans, qui a dirigé le WZB depuis 2007 et quitte après trois mandats.

Dans une interview avec dpa, la sociologue Allmendinger a salué Fuchs-Schündeln comme étant le "choix parfait". "Elle incarne le changement et la constance. Le changement, car elle est la première économiste à diriger un institut de sciences sociales. La constance, car elle continue de se concentrer sur la recherche interdisciplinaire, l'excellence, le transfert et le développement de la scène académique de Berlin", a déclaré Allmendinger.

Fuchs-Schündeln est une chercheuse distinguée tanto à nivel nacional como internacional, ayant reçu le prix Leibniz de la Fondation allemande pour la recherche, entre autres distinctions. Elle est professeure en macroéconomie et développement à l'Université Goethe de Francfort, où elle se spécialise dans l'analyse de l'inégalité des revenus, de la mobilité sociale et de la croissance, y compris l'impact de la réunification allemande et l'influence de la répartition des impôts sur l'emploi.

Coopération interdisciplinaire

Selon un communiqué de presse, Fuchs-Schündeln est particulièrement attirée par le WZB en raison de son statut d'organisation de sciences sociales importante qui intègre l'économie, la sociologie, la science politique et le droit. "Les défis complexes de notre époque nécessitent une coopération multidisciplinary pour les comprendre et y répondre efficacement", a-t-elle expliqué.

Fondé en 1969, le WZB étudie les questions fondamentales de la société, telles que les tendances de développement, les défis d'adaptation et les perspectives d'innovation dans les sociétés contemporaines. Il est membre de l'Association Leibniz et reçoit des fonds du gouvernement fédéral et de l'État de Berlin.

