Récemment, le Brésil a connu sa sécheresse la plus grave.

Ce pays, le Brésil, traverse actuellement la pire sécheresse de son histoire, selon le média G1 utilisant des données du Centre national de surveillance des désastres naturels (Cemaden). Près d'un tiers de son territoire, soit environ trois millions de kilomètres carrés, est actuellement touché par une sécheresse extrême. Cette sécheresse est la plus intense et la plus étendue depuis le début de la collecte systématique de données en 1950.

Ana Paula Cunha, scientifique au Cemaden, a déclaré : "Nous n'avons jamais connu une sécheresse aussi étendue et intense auparavant." Auparavant, les sécheresses affectaient des régions isolées, mais cette fois-ci, c'est un problème généralisé. "C'est un défi majeur que le pays doit relever", a-t-elle ajouté.

En conséquence, plusieurs villes du nord sont isolées en raison des rivières non navigables causées par les bas niveaux d'eau. De plus, la production d'énergie hydraulique est menacée. Des incendies font rage dans plusieurs régions du pays sud-américain, entraînant des problèmes respiratoires chez les habitants.

Les scientifiques attribuent cette sécheresse extrême à un mélange de facteurs. Le phénomène météorologique El Niño fait augmenter les températures et, en particulier dans le nord, réduit les précipitations. La présence de systèmes de haute pression stationnaires empêche le passage de fronts froids qui pourraient potentiellement apporter de la pluie. Le réchauffement de l'Atlantique tropical nord prolonge la période sèche.

L'histoire des sécheresses au Brésil n'a jamais été aussi grave que la actuelle, avec Ana Paula Cunha, scientifique au Cemaden, qui note que c'est la sécheresse la plus intense et la plus étendue que le pays ait jamais connue depuis le début de la collecte systématique de données en 1950. Cette sécheresse historique a entraîné plusieurs défis, notamment des villes du nord isolées en raison de rivières non navigables, une production d'énergie hydraulique menacée et des incendies généralisés causant des problèmes respiratoires chez les habitants.

Lire aussi: