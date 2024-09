- Récemment installé, un mémorial en l'honneur des victimes de la Gestapo

Une plaque commémorative fraîche honore les victimes de la Gestapo à Trèves. Cette plaque nouvellement installée se trouve sur l'édifice même qui a servi de quartier général principal de la Gestapo de 1935 à 1944. Actuellement, les locaux abritent également le parquet régional. La Gestapo, également connue sous le nom de police secrète d'État, était l'agence de police politique du régime nazi de 1933 à 1945.

En fin 2014, une plaque mémorielle provisoire avait été érigée sur la façade du bâtiment. Malheureusement, la plaque a disparu à l'automne 2021, laissant le procureur général Peter Fritzen nous informer qu'aucun coupable n'avait été identifié. Il y a fort à parier que quelqu'un avait un problème avec le passé sombre du bâtiment étant honoré dans le présent.

Le parquet de Trèves a pris la tête pour dévoiler cette plaque de remplacement, qui a été positionnée plus haut sur le bâtiment, nichée entre deux fenêtres. "Cela contribue à s'assurer que le passé ne soit jamais oublié", a déclaré Fritzen. Le parquet est déterminé à préserver l'histoire sombre liée au bâtiment.

À la demande du parquet de Trèves, des historiens de l'Université de Trèves se penchent depuis 2012 sur différents aspects de la Gestapo dans la ville. Le catalyseur de ce travail exploratoire était le transfert du parquet à Christophstraße 1 à la fin de 2011. Après avoir inspecté les niveaux souterrains du bâtiment, le parquet a découvert l'inscription "Gestapo" sur une porte métallique, ce qui les a incités à demander à des historiens de chronicler la présence de la Gestapo à Trèves.

Depuis, plusieurs projets éclairants ont vu le jour, tels que l'établissement du centre de recherche et de documentation SEAL (Structures et mémoire, histoire appliquée et enseignement numérique) à l'Université de Trèves en 2019. Aujourd'hui, le centre SEAL se consacre à une variété de projets centrés sur l'éducation politique, l'histoire enquête et la culture commémorative liés à l'époque nazie et à ses conséquences dans la Grande Région.

Depuis fin 2014, une exposition présentant 14 panneaux sur la police d'État à Trèves est également exposée dans le bâtiment Christophstraße 1.

