Lamia Messari-Becker, ex-secrétaire d'État, se réjouit de la dissociation de la Chancellerie d'État de Hesse de l'accusation de "mauvaise conduite" envers la haute fonctionnaire. "Je suis ravie que la Chancellerie d'État n'ait pas adopté l'allégation de soupçon de mauvaise conduite dans la sphère personnelle qui m'était adressée, et se soit clairement dissociée des commentaires diffamatoires faits par le Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie M. Kaweh Mansoori", a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande.

Le chef de la Chancellerie d'État, Benedikt Kuhn (CDU), a récemment déclaré que les bureaux du gouvernement "n'ont jamais adopté le terme 'mauvaise conduite'". La phrase "mauvaise conduite inacceptable" concernant Messari-Becker (sans étiquette) figurait dans un communiqué de presse du ministre de l'Économie Mansoori (SPD) du 22 juillet, "qui a été publié sous sa seule responsabilité et sa seule responsabilité."

Congé temporaire

Mansoori a précédemment annoncé qu'il assignerait la professeure de physique des bâtiments sans étiquette Messari-Becker à un congé temporaire en raison de "mauvaise conduite" dans la sphère personnelle. Selon les rapports des médias, le vice-chef du gouvernement l'a accusée d'avoir utilisé son poste de secrétaire d'État pour faire pression en faveur d'une meilleure note lors d'une réunion parents-professeurs à l'école de son enfant.**

Mansoori n'a pas encore commenté publiquement cette affaire. Messari-Becker a fermement nié les allégations comme non étayées. Les Verts et le FDP au Parlement régional ont déclaré : "Il est borderline diffamatoire d'imputer une mauvaise conduite à la secrétaire d'État et de ne pas préciser de quoi il s'agit."**

Messari-Becker a déclaré à dpa : "Le préjudice à ma réputation et la charge pour ma famille persistent. Je m'attends donc à ce que le ministre Kaweh Mansoori retire ou, à défaut, corrige son communiqué de presse diffamatoire et, selon les experts en droit administratif renommés, négligent."**

Réunion parents-professeurs à l'école

Le ministre de l'Éducation Armin Schwarz (CDU) a également mentionné un "rapport sur les faits" d'un directeur d'école, mais a considéré cette lettre comme juridiquement irrelevante. Le chef de la Chancellerie Kuhn a déclaré avoir été informé du rapport et avoir ensuite conseillé Mansoori sur une discussion concernant la secrétaire d'État.**

Cependant, Mansoori a déclaré que la "mauvaise conduite" de l'expert en construction durable et en efficacité énergétique, qui a été démis du gouvernement, était documentée. Kuhn, quant à lui, a expliqué qu'il n'y avait "aucune mauvaise conduite documentée de la part de la prof. Dr. Messari-Becker" à la Chancellerie d'État. Il n'a pas précisé à quelle documentation cette déclaration fait référence.**

"Manque de relation de confiance"

Messari-Becker a déclaré à dpa qu'elle "prend acte de la déclaration de la Chancellerie d'État selon laquelle aucun document écrit sur l'incident allégué n'a été transmis au ministre de l'Économie par le gouvernement de l'État avant sa déclaration."**

Selon le chef de la Chancellerie Kuhn, la décision du gouvernement noir-rouge d'assigner le scientifique à un congé temporaire "n'était pas basée sur une mauvaise conduite, mais plutôt sur la demande ultérieure de Mansoori, invoquant un manque de relation de confiance". Avec cette référence générale, les secrétaires d'État peuvent généralement être démis sans autre justification.**

Dans le contexte de la réponse de la Chancellerie d'État d'Hesse aux allégations contre la secrétaire d'État Lamia Messari-Becker, le chef Benedikt Kuhn (CDU) a souligné que les bureaux du gouvernement n'ont jamais adopté le terme 'mauvaise conduite' concernant Messari-Becker.

