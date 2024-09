- Réanimation des maisons dépassées - lancement d'un programme de soutien

Plus de deux millions de vieilles maisons sont vides en Allemagne

Un problème important en Allemagne est l'abondance de bâtiments résidentiels anciens vides, qui se chiffre à environ deux millions. L'une des principales raisons de cette situation est le coût souvent plus faible de la construction de nouveaux bâtiments par rapport à la rénovation approfondie des existants. Le gouvernement allemand cherche à changer cela avec un nouveau programme de financement appelé "Achetez vieux, achetez jeune", qui sera lancé mardi. Ce programme cible spécifiquement les familles ayant des enfants qui achètent une propriété ancienne et s'engagent à la rénover. Cependant, les exigences du programme suscitent déjà des controverses avant son lancement.

Objectif du programme

La ministre fédérale du Logement, Klara Geywitz (SPD), estime que les jeunes familles qui emménagent dans des maisons anciennes économiseraient des ressources, revitaliseraient les centres urbains et aideraient les familles à réaliser leur rêve de propriété. Cela pourrait impliquer que les familles retournent dans leur ville natale, rénovent les maisons existantes et bénéficient de subventions supplémentaires pour la rénovation, selon Geywitz. Cela permettrait d'empêcher les bâtiments historiques de rester vides dans les centres-villes tandis que les nouvelles constructions accueilleraient les familles dans les zones environnantes, en particulier dans les régions rurales et moins peuplées.

Admissibilité au financement

Le programme vise à aider les familles ayant des enfants et des revenus modestes à moyens. Les familles ayant un enfant peuvent avoir un revenu fiscal maximal de 90 000 euros ; cette limite augmente de 10 000 euros pour chaque enfant supplémentaire. Les personnes ou les familles qui recevraient déjà des prestations de logement pour enfants ou qui possèdent déjà des propriétés ne sont pas admissibles.

Conditions du projet

La famille doit acheter et occuper elle-même la maison ou l'appartement. Le financement ne couvre pas la transformation d'une vieille maison en maison de vacances ou en propriété locative. Cette disposition s'applique pendant cinq ans.

De plus, la maison doit être dans un état peu efficace sur le plan énergétique. Selon le certificat énergétique, elle doit appartenir aux pires catégories F, G ou H. Selon le ministère, environ 45 % de tous les bâtiments résidentiels en Allemagne appartiennent à ces catégories.

Dans les 54 mois, la maison doit être rénovée pour atteindre au moins la classe d'efficacité énergétique 70 EE, ce qui signifie qu'elle consomme 30 % moins d'énergie qu'un bâtiment respectant les normes légales minimales. Au moins 65 % du chauffage doit provenir de sources d'énergie renouvelable, ce qui nécessite généralement un remplacement du système de chauffage.

Fonctionnement du financement

Les familles peuvent obtenir des prêts à des taux avantageux par le biais de la banque publique de promotion KfW. Au lancement, le taux d'intérêt pour une durée de prêt de 35 ans et une fixation du taux d'intérêt de 10 ans est de 1,51 %.

Les montants de prêt maximum dépendent du nombre d'enfants : 100 000 euros pour un enfant, 125 000 euros pour deux enfants et 150 000 euros pour trois enfants ou plus. Des durées de prêt allant de 7 à 35 ans et des fixations du taux d'intérêt allant jusqu'à 20 ans sont possibles.

Geywitz suggère que les familles ayant deux enfants pourraient économiser jusqu'à 18 000 euros grâce aux prêts subventionnés. De plus, d'autres subventions de l'État peuvent être recherchées, telles que pour les façades et les toits isolés, les nouvelles fenêtres ou un système de chauffage amélioré.

350 millions d'euros dans le fonds

Cette année, un fonds de 350 millions d'euros est disponible. Cependant, l'argent n'est pas distribué directement, mais sert à subventionner les taux d'intérêt des prêts de promotion, ce qui entraîne des montants de prêts financés plus élevés.

Certains critiques estiment que le programme ne traite pas suffisamment le manque de logements en Allemagne et pourrait être mieux utilisé pour soutenir la construction de logements abordables.

Les critiques se concentrent principalement sur les exigences strictes. Par exemple, les caisses d'épargne immobilières de l'État reconnaissent que même avec le financement, de nombreuses familles peuvent avoir du mal à rassembler les fonds nécessaires pour de telles rénovations approfondies. La mise à niveau des propriétés avec une consommation d'énergie aussi élevée en quatre ans et demi est probablement vouée à l'échec en raison des contraintes de temps ou des problèmes financiers, affirment-ils.

Actuellement, l'association plaide en faveur d'un prolongement du délai en cas de faible demande. Ils suggèrent également de considérer des classes d'efficacité énergétique plus élevées pour le financement, ce qui rendrait la transition vers le niveau cible plus abordable et réalisable pour plus de familles. Chaque rénovation est bénéfique pour la protection du climat, et la promotion de la vente de

