- Réalisation de percée et troisième prix obtenu.

Kurt Bendlin, ancien détenteur du record du monde du décathlon, a dit adieu. Son épouse a rapporté à l'agence de presse allemande qu'il est parti jeudi dernier à Paderborn. Le père de deux enfants avait 81 ans.

Athlète Formidable, Champion Tenace : Le Record de Décathlon Brûlant de Kurt Bendlin

Ancien champion du décathlon, Kurt Bendlin a fait tourner les têtes lors de l'été 1967 avec son record de décathlon brûlant, laissant une marque indélébile dans l'athlétisme. Cependant, l'athlète doué de nature originaire de la ville de Malente, dans le Schleswig-Holstein, était toujours particulièrement euphorique à propos de sa médaille de bronze olympique.

Le 14 mai 1967, l'étudiant athlétique aux muscles saillants a couronné un week-end étouffant de sa vie sportive par un record du monde du décathlon stupéfiant. Au stade de l'université de Heidelberg, Bendlin a marqué 8 319 points sous la chaleur étouffante de 38 degrés Celsius à l'ombre - le public a applaudi son "Roi de l'athlétisme" lors du sommet de sa carrière. Cet exploit, une médaille de bronze olympique en 1968 à Mexico, quatre titres de champion d'Allemagne et le titre d'"Athlète de l'année" en 1967 représentent ses réalisations les plus triomphales.

Le Rayonnement de la Médaille de Bronze Jamais Évanoui

Le rayonnement étincelant de la médaille de bronze n'a jamais faibli pour le père de Nicola et Kolja. Elle est venue comme une surprise et a exigé de la persévérance : un an après son record du monde, Bendlin était le principal concurrent pour Mexico, malgré une blessure subie pendant les préparatifs à Flagstaff, aux États-Unis, et n'ayant pu s'entraîner que pendant six semaines.

14 Opérations Tout au Long de sa Carrière

Freiné par des crampes, l'allemand s'est jeté sur le podium avec une démonstration d'énergie extraordinaire le deuxième jour. "Ce que j'ai sorti de moi-même dans l'enfer du décathlon olympique - c'était extraordinaire", a déclaré le polyvalent de petite taille. "C'était ma meilleure performance."

Le Mariage - Finalement

Les forces motrices de son succès athlétique étaient les entraîneurs acclamés Bert Sumser et Friedel Schirmer. Mais son véritable bonheur ne portait qu'un nom : Martina. Ils se connaissaient depuis 1966, mais ce n'est qu'en 1980 - 14 ans plus tard - que le couple a échangé ses vœux. "Mon mari ne pouvait pas choisir entre le décathlon, la carrière et le mariage", a ri son partenaire pour son 65e anniversaire. "Mon mari est généreux, plein de cœur et toujours prêt à aider." Martina Bendlin a parlé de son mari.

Embrasser le Présent

L'habile instructeur de sport a fourni des entraînements de remise en forme pour les cadres épuisés à Malente, sa ville natale. Il a également coordonné des programmes père-enfant au "camp" à la ferme de Paderborn et était activement impliqué dans des initiatives sociales, aidant les personnes en difficulté avec la toxicomanie à se remettre sur pied. "Ne jamais abandonner ! Profitez de chaque opportunité", était son slogan jusqu'à la fin. "Pour moi, seul le moment compte. Je vis dans le présent et je vis toujours comme si c'était mon dernier jour", a révélé le retraité agité sa philosophie en atteignant 75 ans.

