READ : Acte d'accusation complémentaire dans l'affaire de corruption Menendez

Les procureurs affirment également que le système de corruption et d'extorsion s'est poursuivi jusqu'en 2023, soit un an de plus que ce qui avait été initialement allégué.

Le sénateur Bob Menendez, démocrate du New Jersey, a été accusé d'avoir reçu des cadeaux du Qatar dans un nouvel acte d'accusation rendu public mardi. M. Menendez a vigoureusement nié tout acte répréhensible.

