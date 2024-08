- Réactions à l'annonce du concert de Taylor Swift: "C'est une attaque contre les femmes"

Organisateurs d'événements annulent les trois concerts prévus de Taylor Swift à Vienne

Les organisateurs des concerts de Taylor Swift à Vienne ont annulé les trois spectacles prévus la veille du premier événement. La raison invoquée est une attaque terroriste suspectée planifiée au stade Ernst Happel. "Nous n'avions pas d'autre choix", a déclaré Barracuda Music, l'organisateur de l'événement, sur leur site web.

Réactions à l'annulation du concert de Taylor Swift

La nouvelle choquante a suscité un remue-ménage en ligne, pas seulement parmi les fans déçus qui attendaient le concert depuis longtemps. "Cibler un concert de Taylor Swift, c'est viser les femmes et les filles. Encore une fois. Le lien entre le terrorisme et la violence masculine doit être établi", a écrit la journaliste du "Daily Telegraph" Suzanne Moore sur X. Moore n'est pas la seule à faire le lien avec le misogynie. "Vous ne pouvez pas me dire que le féminicide et le misogynie ne sont pas des épidémies. Trois petites filles ont été tuées dans un cours de danse. Les concerts ont été annulés en raison de menaces terroristes. Je suis absolument consternée par le manque de responsabilité des médias dans la radicalisation des jeunes hommes", a écrit un utilisateur.

Elle fait référence à l'attaque au couteau récente à Southport, en Angleterre, où un jeune homme a tué trois enfants et en a blessé plusieurs autres. "Il n'est pas étonnant que trois filles aient été tuées lors d'un événement Taylor Swift et que neuf jours plus tard, son concert soit attaqué. Si vous croyez que c'est une coïncidence, vous êtes incroyablement naïf face à la hausse des crimes haineux misogynes et aux hommes en ligne qui les commettent", a commenté un utilisateur.

"Cette attaque contre les événements de Taylor Swift est principalement planifiée pour cible et nuire spécifiquement aux femmes. Nous devons parler du fait que les deux suspects étaient des garçons de moins de 20 ans et de la manière dont la génération plus jeune de garçons est violemment misogyne. Ce que nous ne ferons pas, c'est blâmer Taylor ou l'Islam", a écrit un utilisateur de X.

Les concerts de Swift sont connus pour être un espace sûr pour les filles et les femmes. Les fans ont récemment rapporté une atmosphère généralement paisible. Lors des concerts de Swift, les fans principalement féminines peuvent s'exprimer telles qu'elles sont et telles qu'elles veulent être. La valeur la plus importante est la tolérance.

"Je me sens mal en voyant des gens qui essaient intentionnellement de détruire les espaces où les gens, surtout les femmes, se sentent en sécurité, heureux et libres d'être simplement eux-mêmes parce qu'ils ont une haine misogyne profonde envers Taylor Swift", a écrit un utilisateur sur X. D'autres fans argumentent là-bas que c'est maintenant facile de comprendre pourquoi Swift garde généralement ses commentaires politiques pour elle. "C'EST pour cela que Taylor Swift n'a pas fait de déclaration politique. Plus de 150 spectacles internationaux où des millions de vies sont en jeu", a commenté un utilisateur.

