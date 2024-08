Dénommé Christoph Daum dans ce contexte. - Réactions à la disparition du célèbre entraîneur

À la suite du décès de Christoph Daum (1953-2024), le monde du football pleure une figure charismatique et controversée

La communauté du football fait ses adieux à l'une de ses personnalités les plus vives et les plus contestées suite au décès de Christoph Daum le week-end dernier. À l'âge de 70 ans, l'entraîneur légendaire, qui a dirigé divers clubs de Bundesliga et d'équipes européennes, a succombé à sa longue bataille contre le cancer. Voici un recueil des premières réactions à son départ tragique.

Le président de la Fédération allemande de football (DFB), Bernd Neuendorf (63), a rendu hommage à l'héritage de Daum dans un communiqué officiel : "Daum a profondément influencé le football allemand. Un visionnaire du jeu moderne, il est resté passionnément amoureux du football jusqu'à son dernier souffle. J'ai récemment été témoin de son amour inébranlable pour le football lors d'une rencontre personnelle, plusieurs mois avant son décès."

Uli Hoeneß rend un hommage émouvant

Même Daum, l'ancien adversaire d'Uli Hoeneß (72) - connu pour avoir déclenché l'affaire de la cocaïne impliquant Daum et l'entraîneur de Leverkusen à l'époque - a rendu un hommage touchant et conciliant : "Daum n'a jamais évité les controverses, mais nous avons résolu nos différends il y a des décennies. Son combat courageux contre la maladie et son approche ouverte du sujet ont inspiré de nombreuses personnes qui se battent contre la même affection. Bien qu'il n'ait pas remporté son dernier combat, le football allemand se souviendra de lui comme d'un athlète inébranlable - pour ses équipes, ses clubs et au-delà."

Le partenaire de longue date de Christoph Daum, Reiner Calmund (75), a exprimé sa tristesse lors de l'émission "Sport1 Doppelpass" : "Je suis naturellement attristé, même si nous savions que son temps était limité. Notre relation était très proche ces six derniers mois. Lorsque nous avons célébré son 70e anniversaire, nous l'avons fait à Cologne. Je suis particulièrement fier que la réconciliation entre Daum et Uli Hoeneß, à laquelle j'ai contribué, ait été réussie."

Rudi Völler : "Daum était en avance sur son temps"

Le directeur du sport de la DFB, Rudi Völler (64) - qui a travaillé aux côtés de Daum à Bayer Leverkusen - a présenté ses condoléances : "Christoph Daum était en avance sur son temps à son apogée. Il a suscité la controverse et la division, mais ses réalisations étaient toujours le résultat d'un engagement extrême et d'une passion sans bornes. J'ai appris de nombreuses leçons précieuses de lui lors de mes débuts à Bayer 04 Leverkusen, qui m'ont accompagné tout au long de ma vie professionnelle. Christoph était capable d'inspirer les gens, d'allumer leur passion, de les rallier à un objectif commun et de les y mener." Tout comme de nombreux autres associés de Daum, Völler a également salué la façon dont, pendant ses dernières années, "il a courageusement affronté sa grave maladie en public pour encourager les autres."

Plusieurs clubs où Christoph Daum a exercé en tant qu'entraîneur principal ont également présenté leurs condoléances. Notamment VfB Stuttgart, qu'il a conduit au championnat d'Allemagne en 1992. Le président du club, Dietmar Allgaier (58), a déclaré : "Le VfB doit une grande dette à Christoph Daum, principalement pour son exceptionnel talent d'entraîneur, qui a cul

