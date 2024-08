- Réaction de la région à la peste porcine africaine chez les porcs domestiques

Après la détection initiale de la Fièvre Africaine Porcine chez un porc domestique dans la Rhénanie-Palatinat, le district de Bad Dürkheim a mis en place une force opérationnelle administrative. Cette force agit et décide en étroite coordination avec les acteurs de l'Association des Maladies Animales, a annoncé l'administration de la Palatinat. Ils souhaitent réagir de manière appropriée aux défis.

Le premier adjoint à l'administrateur du district, Timo Jordan, a demandé à la population de comprendre les mesures prises. "Seul un réagir rapidement et de manière restrictive peut empêcher la propagation de la maladie dans la région et au-delà", a-t-il souligné.

Recherche des voies de transmission

Selon l'Association des Agriculteurs et Viticulteurs de la Rhénanie-Palatinat Sud, il est maintenant important que les opérations respectent les mesures de sécurité. Comment l'infection s'est produite est encore inconnu. La recherche des voies de transmission se poursuit. Pour contenir la maladie, un porte-parole de l'association a appelé à un effort commun.

Le virus a été détecté dans un petit élevage de porcs domestiques à Gerolsheim dans un animal mort et deux animaux abattus. Les échantillons envoyés à l'Office d'Enquête de l'État (LUA) ont testé positif, a annoncé le district. Le laboratoire de référence national a confirmé le premier résultat positif. Pour les animaux abattus, cela est encore en cours. Comment le virus a été introduit dans le troupeau était initialement inconnu des autorités.

Seulement des sangliers sauvages jusqu'à présent

Le premier cas de Fièvre Africaine Porcine chez des sangliers sauvages en Rhénanie-Palatinat a été détecté le 9 juillet à Gimbsheim dans le district de Alzey-Worms. Jusqu'à présent, seuls des sangliers sauvages ont été touchés en Rhénanie-Palatinat. Il y a actuellement un total de 34 cas dans les districts d'Alzey-Worms et du district de Mainz-Bingen, selon les autorités.

La Rhénanie-Palatinat compte également sur une clôture électrique pour lutter contre la maladie. Elle est destinée à empêcher les animaux de quitter leur territoire et de propager la maladie. La Fièvre Africaine Porcine a été détectée pour la première fois en Allemagne en 2020 dans le Brandebourg chez un sanglier sauvage. La maladie est presque toujours fatale pour les sangliers sauvages et domestiques. Pour les humains et les autres espèces animales, elle est inoffensive - même si vous consommez de la viande d'animaux infectés.

Établissement d'une zone de contention

À Bad Dürkheim, il a été dit que la propagation ultérieure de la maladie doit être empêchée - non seulement pour des raisons de bien-être animal, car le virus est transmissible des porcs domestiques aux sangliers sauvages et inversement. En cas d'infection, les porcs domestiques doivent être abattus.

En raison de l'épidémie, une zone de contention III d'un rayon de dix kilomètres autour de l'exploitation touchée est en train d'être établie. À l'intérieur de la zone, il y a des restrictions strictes sur le commerce des porcs et des produits à base de porc, ainsi que sur l'abattage. Par exemple, le commerce d'animaux vivants est généralement interdit. Il n'y a

