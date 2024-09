Élections locales ou événements de vote régional - Réaction dans la région du Nord-Est: objectifs limités et délimitation

Conformément aux commentaires de la Ministre-Présidente du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Manuela Schwesig, les résultats des élections en Saxe et en Thuringe sont "alarmants". La politicienne du SPD a exprimé sa préoccupation en déclarant : "C'est une situation terrible pour tous les démocrates lorsqu'un parti étiqueté d'extrême droite prend la plus grande influence en Thuringe." Suite aux premières projections, elle a noté que, en Saxe, les gens soutiennent leur Ministre-Présidente pendant les moments difficiles.

En revanche, le SPD a réussi à atteindre son "minimum d'attente". Schwesig a salué les efforts des campagneurs en Thuringe et en Saxe qui ont dû faire face à une forte tendance fédérale.

La cheffe de faction des Verts, Katharina Horn, a souligné que, pour la première fois dans l'histoire de la République fédérale, le parti AfD, d'extrême droite et anti-démocratique, est devenu la force la plus puissante dans un parlement régional. Elle a également noté que les extrémistes et les partisans de Poutine ont bien performé en Saxe. Horn et son co-chef de faction Ole Krüger appellent maintenant à des discussions constructives parmi les démocrates pour construire un gouvernement stable.

Selon le chef de faction de la CDU dans le parlement régional du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Daniel Peters, les Démocrates-chrétiens restent le dernier parti populaire de l'Est. Malgré l'enthousiasme pour la victoire de la CDU, il a reconnu que former le gouvernement à Erfurt et à Dresde sera complexe. Les partis de gauche et les alliances ont subi de lourdes conséquences.

Selon Leif-Erik Holm, président régional de l'AfD en Saxe et en Thuringe, les résultats des élections représentent un "séisme politique". Le désir des gens pour des politiques différentes ne peut plus être ignoré. Holm a déclaré : "Les citoyens sont fatigués du contrôle politique et aspirent au changement." En conséquence, ils ont soutenu l'AfD - non pas par protestation, mais par conviction.

Holm a affirmé qu'il n'y aura pas de "business as usual" lorsqu'il s'agit de traiter avec l'AfD. Par conséquent, il encourage les autres partis, y compris ceux du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, à respecter les souhaits des électeurs et à abandonner la "mentalité divisive".

