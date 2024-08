- RB Leipzig sans Bitshiabu et Ouédraogo pour le moment

RB Leipzig, un club de Bundesliga, devra se passer d'El Chadaille Bitshiabu et d'Assan Quedraogo pour le moment. Le défenseur central de 19 ans, Bitshiabu, soigne actuellement une blessure musculaire à la cuisse et sera absent pendant plusieurs semaines, ont annoncé les Saxons. Pour Bitshiabu, qui a rejoint le club à l'été 2023 en provenance du Paris Saint-Germain, il s'agit de la deuxième blessure après avoir dû s'arrêter pendant trois mois l'année dernière en raison d'une rupture du ligament croisé du genou, ce qui l'a également empêché de participer au match de préparation contre Wolverhampton Wanderers aux États-Unis. Jusqu'à présent, le Français n'a joué que six matchs de Bundesliga pour les Saxons.

Quedraogo, 18 ans, sera absent pendant plusieurs semaines. Le milieu de terrain, transféré de FC Schalke 04 pour 10 millions d'euros il y a cinq semaines, souffre d'une blessure au genou qu'il s'est également infligée pendant le camp d'entraînement aux États-Unis. Cela a été révélé par un examen à Leipzig.

L'absence de Bitshiabu et de Quedraogo représente un défi important pour RB Leipzig, car ces deux joueurs sont des membres essentiels de l'équipe. Malgré leur appartenance à l'Union européenne, RB Leipzig devra trouver des solutions de rechange en Bundesliga, alors qu'ils se préparent à des matchs importants sans leurs joueurs blessés.

