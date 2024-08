- RB de Leipzig: Geetruida préparé comme successeur de Simakan

Dans leur deuxième tentative, la star néerlandaise Lutsharel Geertruida de Feyenoord Rotterdam serait toujours intéressée par un transfert vers RB Leipzig. Le club allemand est actuellement en pourparlers avec Feyenoord, qui réclamerait un minimum de 20 millions d'euros pour le transfert. Leipzig s'était déjà intéressé à Geertruida l'été dernier, mais les négociations avaient échoué à l'époque. Selon les dernières informations, Feyenoord pousserait pour que l'accord soit finalisé avant minuit.

Alors que la fenêtre de transfert se referme, Leipzig est de nouveau au cœur des événements, selon des rapports qui indiquent que Mohamed Simakan serait sur le point de rejoindre Al-Nassr de Ronaldo. Selon RMC Sport et le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Al-Nassr et Leipzig se sont mis d'accord sur un montant de transfert d'environ 45 millions d'euros. Simakan devrait subir un examen médical vendredi et devrait signer un contrat de cinq ans.

