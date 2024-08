- Razer accélère à 111 km/h dans les environs urbains.

Un chauffeur a dépassé Berlin à une vitesse illégale de 111 km/h au lieu de la vitesse autorisée de 50 km/h. Pris en flagrant délit lundi, il est tombé dans un piège astucieux de la police installé sur la Köpenicker Landstraße. Les conséquences ? Probablement une suspension de deux mois de son permis de conduire et une amende salée de 560 €.

Selon l'ADAC, les sanctions pour de telles infractions peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros et des interdictions de conduire prolongées dans divers pays européens.

La vitesse du chauffeur était largement supérieure à la vitesse acceptable de 50 kilomètres par heure, atteignant 111 kilomètres par heure. Cette vitesse excessive pourrait entraîner des sanctions plus graves, telles que des interdictions de conduire prolongées et des amendes importantes, comme on peut l'observer dans d'autres pays européens.

