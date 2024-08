- Rationalisation des procédures administratives

Le chef de gouvernement Alexander Schweitzer (SPD) présentera des propositions solides pour simplifier la bureaucratie dans la Rhénanie-Palatinat lors de son discours officiel. "Les entrepreneurs et les résidents sont fatigués de la complexité croissante", a déclaré le chef de l'État à la "Rhein-Zeitung" à Coblence. Ces réformes seront mises en œuvre à l'automne.

Pour son premier discours officiel depuis son entrée en fonction en tant que chef de gouvernement, Schweitzer prévoit que cela se produira autour de la mi-septembre au parlement de l'État à Mayence. Le titre n'est pas encore finalisé, car il passe encore beaucoup de temps à préparer cette intervention, a déclaré Schweitzer. "Cependant, il abordera en profondeur ma vision d'une société prospère et empathique en Rhénanie-Palatinat, tout en conservant une forte orientation utilitaire."

Schweitzer : Le champ politique va au-delà de Mayence

"Je suis convaincu de mes convictions et j'accueille les perspectives diverses", a déclaré le chef de gouvernement concernant sa manière de diriger. "Ma vision de la politique consiste également à expliquer aux gens pourquoi je prends certaines décisions", a révélé Schweitzer. "C'est un problème courant en politique, les sujets ne sont souvent plus abordés dans leur contexte approprié."

Le chef de gouvernement a souligné que le champ politique ne devrait pas être contrôlé uniquement depuis Mayence. "Les régions souhaitent et méritent d'être reconnues, et je m'efforce de renforcer cela, que ce soit par des opportunités de développement économique, par des initiatives universitaires ou par l'infrastructure de transport."

Au cours de son discours, Schweitzer a mis en évidence la nécessité de changement au-delà de Mayence, en déclarant : "D'autres régions de Rhénanie-Palatinat ont également besoin d'attention et de soutien, pas seulement Mayence". De plus, il a exprimé son engagement à aborder les questions politiques dans leur contexte approprié, en déclarant : "Je crois en l'explication des raisons derrière les décisions, qui est souvent négligée en politique et peut conduire à des malentendus ou des malentendus chez le public."

