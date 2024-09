Rationalisation de la production: les entreprises devraient accroître leur capacité à produire des véhicules utilitaires électroniques plus chers à un rythme accéléré.

Les plans prévoient un taux de dépréciation spécial temporaire d'ici 2028 : une taux de 40 % est proposé pour la première année d'achat, puis il diminue à 24 %, 14 %, 9 %, 7 % et 6 % les années suivantes. Le gouvernement justifie cela en affirmant que cela fournit des "incitations fiscales importantes, surtout pour le marché de la mobilité électrique dans le secteur des entreprises", selon le ministère.

De plus, le taux d'imposition réduit pour les voitures électriques de société sera étendu aux modèles plus chers. Actuellement, seuls les voitures inférieures à 70 000 euros bénéficient d'une fiscalité plus faible. Ce seuil sera porté à 95 000 euros.

Le ministère des Finances prévoit une perte fiscale annuelle de 465 millions d'euros de 2024 à 2028 en raison de cette dépréciation spéciale. La réduction d'impôt pour les voitures électriques coûteuses coûtera au gouvernement un total de 140 millions d'euros d'ici 2028.

L'Allemagne a connu une baisse des immatriculations de nouvelles voitures électriques depuis longtemps. En août, elles ont chuté de 68,8 % par rapport à l'année précédente, selon les données récentes de l Autorité fédérale des transports routiers. Les raisons incluent la fin du financement public pour l'achat de voitures électriques l'année dernière et les prix plus élevés par rapport aux moteurs traditionnels. Les consommateurs sont également incertains en raison des appels à reporter l'interdiction des moteurs à combustion en 2035.

"L'augmentation de la dépréciation pour les voitures électriques à batterie des entreprises dans les premières années peut être bénéfique pour introduire des voitures électriques d'occasion", a déclaré Jens Hilgenberg de BUND. Cependant, il a critiqué les avantages fiscaux pour les voitures électriques coûteuses, les qualifiant de "cadeau pour Mercedes, BMW et Audi". Il estime que les problèmes des fabricants proviennent principalement du manque de voitures électriques abordables sur le marché.

Stefanie Langkamp de l'Alliance climatique a également exprimé ses préoccupations : "Le gouvernement continue de promouvoir des voitures de société luxueuses et des véhicules à moteur à combustion sale au lieu de soutenir le marché des petites voitures électriques abordables".

Cependant, l'Association de l'industrie automobile (VDA) a soutenu les deux mesures, les qualifiant de "signal important et correct". L'accélération de la dépréciation pourrait "favoriser la croissance de la mobilité électrique", a expliqué la présidente du VDA, Hildegard Müller. En particulier, l'augmentation de la base d'imposition de 70 000 à 95 000 euros aidera à accélérer la croissance. "Cela contribuera également au marché de l'occasion pour les voitures électriques à passagers, car les voitures de société seront plus disponibles à un prix abordable après la période de location, qui est généralement de trois ans", a-t-elle ajouté.

Les entreprises du secteur des affaires peuvent trouver ces incitations fiscales proposées attrayantes, car elles offrent des taux de dépréciation importants pour la mobilité électrique lors des premières années d'achat. La réduction de l'imposition pour les voitures électriques de société est également étendue aux modèles plus chers, ce qui pourrait encourager plus d'entreprises à investir dans des véhicules électriques.

Lire aussi: