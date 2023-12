Rater la Coupe du monde vaut la peine d'être sacrifié pour une mèche de cheveux de femmes iraniennes.

Mais lorsqu'ils s'aligneront pour leur premier match contre l'Angleterre le 21 novembre, certains joueurs iraniens pourraient se sentir mal à l'aise à l'idée de porter le drapeau tricolore et de représenter leur pays.

À supposer que ces joueurs soient sélectionnés, et que l'équipe elle-même se rende au Qatar, les prochaines semaines seront marquées par une grande incertitude pour toute organisation sportive représentant la République islamique d'Iran.

Depuis la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, en septembre, les villes iraniennes sont plongées dans le chaos et la violence.

Amini est décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour avoir prétendument mal porté son hijab obligatoire, et son sort a déclenché un soulèvement féminin qui a balayé le pays.

De nombreuses femmes se sont débarrassées publiquement de leur robe de tête contraignante, et leur colère latente ne montre aucun signe d'apaisement.

Il s'agit du défi le plus sérieux lancé à la stabilité du régime théocratique et sans doute le plus important depuis son accession au pouvoir en 1979.

Certains ont comparé ce qui se passe en Iran à la chute du mur de Berlin et, alors que les chants de défi "Mort au dictateur" résonnent aux coins des rues de Téhéran à Chiraz, l'objectif du mouvement est clair : renverser le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, et mettre effectivement fin à la République islamique.

Coupures d'Internet

En réponse, la répression du gouvernement a été brutale.

Les gardiens de la révolution de la République islamique (IRGC) ont arrêté des milliers de manifestants tout en réduisant leur voix au silence en coupant l'internet.

Pourtant, malgré les coupures d'Internet, de plus en plus de vidéos montrent des manifestants pourchassés, abattus, battus ou violemment jetés au sol.

CNN n'a pas été en mesure de vérifier la liste exacte des victimes, mais des dizaines de jeunes gens auraient été tués.

Ces dernières années, certains des meilleurs athlètes du pays ont pris position contre le gouvernement.

À la suite de l'exécution du lutteur Navid Afkari, reconnu coupable du meurtre d'un agent de sécurité lors du précédent soulèvement en 2018 et pendu à Chiraz deux ans plus tard, un groupe de lutteurs, de karatékas, de judokas et de footballeurs s'est aligné pour former la campagne United for Navid (Unis pour Navid).

La famille et les partisans d'Afkari ont toujours affirmé qu'il était innocent et que son procès n'était qu'une mascarade. Aujourd'hui, de nombreux athlètes de haut niveau, qui sont vénérés en Iran, se sont officieusement associés aux manifestants qui luttent pour leurs droits dans la rue.

Sardar Azmoun, attaquant de 27 ans, a écrit sur son compte de médias sociaux pendant les préparatifs de l'Iran pour la prochaine Coupe du monde : "En raison des règlements de l'équipe nationale, nous ne pouvions rien dire avant la fin de l'entraînement".

Il a indiqué que sa position publique d'opposition au gouvernement pourrait lui coûter une place à la Coupe du monde, mais il affirme que la perte d'un but professionnel serait pour une bonne cause.

"Cela vaut la peine d'être sacrifié pour une mèche de cheveux de femmes iraniennes", a écrit Azmoun dans une story Instagram, "Honte à vous qui tuez les gens si facilement. Longue vie aux femmes iraniennes."

Après s'être exprimé, beaucoup doutaient qu'Azmoun soit autorisé à représenter l'Iran sur le terrain, et ce fut donc une surprise lorsqu'il a joué pour l'Iran lors d'un match amical international contre le champion d'Afrique, le Sénégal, entrant comme remplaçant et marquant de la tête le but de l'égalisation. Il est entré comme remplaçant et a marqué de la tête le but de l'égalisation.

Nous savons qu'en Iran, tout est politique

L'ancien lutteur Sardar Pashaei, directeur exécutif de la campagne United for Navid, explique qu'il a été contraint de fuir l'Iran pour les États-Unis en 2008.

Lors d'une interview accordée à CNN, sa voix s'est brisée sous le coup de l'émotion lorsqu'il a parlé avec fierté de sa sœur, militante des droits de l'homme, qui, selon lui, a été arrêtée pour s'être jointe aux manifestations.

M. Pashaei estime que l'ambiance au sein de l'équipe nationale de football est partagée entre les joueurs favorables au régime qui veulent jouer au Qatar et les autres qui ne peuvent plus se sentir à l'aise sous le drapeau d'un régime qui a opprimé son propre peuple de manière aussi impitoyable.

"Beaucoup de gens ne considèrent pas cette équipe comme leur équipe nationale", explique Pashaei. "Ils considèrent qu'il s'agit de l'équipe de la République islamique, qu'elle représente le gouvernement et non le peuple. Et beaucoup d'athlètes pensent la même chose".

Il ajoute que les joueurs favorables au régime tentent de faire valoir que le sport et la politique devraient être séparés, mais Pashaei réfute ce sentiment en disant : "Nous savons qu'en Iran, tout est politique".

Au nom de la campagne United for Navid, M. Pashaei a écrit à la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, pour lui demander de suspendre l'Iran de la Coupe du monde.

Ali Daei a marqué 109 buts internationaux en 148 matches pour l'Iran.

Dans sa lettre datée du 29 septembre, M. Pashaei a rappelé à la FIFA le cas de Sahar Khodayari, une jeune femme iranienne surnommée "Blue Girl", qui est décédée en 2019 après s'être vu refuser l'accès à un stade de football pour assister au match de son équipe favorite, le F.C. Esteghlal.

Arrêtée et condamnée à une peine de prison, elle s'est immolée par le feu devant le tribunal et a succombé à ses blessures.

Mme Pashaei a rappelé à la FIFA qu'elle avait suspendu toutes les équipes internationales et les clubs russes de leurs compétitions "jusqu'à nouvel ordre" en février pour avoir envahi l'Ukraine et a demandé que des sanctions similaires soient appliquées à l'Iran.

"L'Iran tue et torture brutalement les manifestants et opprime les femmes en criminalisant le fait de regarder un match de football ou de montrer quelques mèches de cheveux. Le silence de la FIFA est une approbation de ces violations des droits de l'homme".

Dans les 24 heures qui ont suivi, un autre groupe de défense des droits de l'homme, Open Stadiums, a également demandé à la FIFA de suspendre l'Iran en déclarant : "La fédération iranienne n'est pas seulement complice des crimes du régime, elle constitue une menace directe pour la sécurité des supportrices en Iran et partout où notre équipe nationale joue dans le monde".

Jusqu'à présent, la FIFA est restée silencieuse et n'a pas répondu à la demande de commentaire de CNN.

Avatars sur les réseaux sociaux

Plusieurs footballeurs iraniens ont discrètement exprimé leur sympathie à l'égard des manifestants, en changeant leurs avatars sur les réseaux sociaux pour des fonds noirs ou des contours noirs des frontières géographiques de l'Iran.

D'autres ont été beaucoup plus francs : après le récent match de son club contre le Tractor S.C., le milieu de terrain du Persepolis F.C., Soroush Rafiei, a parlé des manifestations en cours et de la surveillance des footballeurs en disant que lui et ses coéquipiers n'avaient ni l'énergie ni l'intérêt de parler ou même de jouer au football.

Abordant la lutte des citoyens pour les droits des femmes, Rafiei a évoqué le code islamique strict du pays en déclarant : "Votre femme porte le hijab et nous respectons cela, mais qui êtes-vous pour me dire comment ma femme doit s'habiller ?

Au vu de leurs commentaires sur les réseaux sociaux, on pense que les anciens joueurs de l'équipe nationale, Hamidreza Ali Asgari, Kaveh Rezaei et Hossein Mahini ont été arrêtés ou détenus pour être interrogés ; CNN n'a pas été en mesure de vérifier les informations en provenance d'Iran.

La campagne United for Navid a déclaré à CNN que le meilleur buteur international d'Iran, Ali Daei, s'est vu confisquer son passeport, et que l'ancien capitaine de l'équipe nationale, Ali Karimi, a tellement irrité le gouvernement en soutenant les manifestants auprès de ses millions d'abonnés sur Instagram, qu'il a été accusé de fomenter la sédition.

Karimi réside à Dubaï, mais des rapports locaux ont indiqué que sa maison en Iran avait été saisie par le gouvernement.

Le grand Satan

Les footballeurs ne sont pas les seuls à s'opposer au régime : de nombreux autres athlètes ont décidé qu'ils ne pouvaient plus représenter leur pays en toute conscience.

Le handballeur Sajjad Esteki, la capitaine de l'équipe féminine de rugby Fereshteh Sarani, l'escrimeur Mojtaba Abedini Shourmasti et la taekwondoïste Mahsa Sadeghi ont tous quitté leur équipe nationale en signe de protestation.

L'ancien lutteur très respecté Rasoul Khadem Azghadi a exprimé son soutien à tous les athlètes qui ont agi.

"À l'heure où la population est confrontée à des problèmes et à des protestations, nous devrions être heureux que nos champions nationaux se tiennent à ses côtés", a écrit M. Azghadi sur les réseaux sociaux. "En agissant de la sorte, ils enlèvent le poids des tensions des épaules de ces personnes.

M. Pashaei estime que les athlètes qui s'expriment ont moins à perdre que les manifestants qui affrontent les balles et les matraques dans les rues.

Alors que le soulèvement entre dans sa troisième semaine, la situation dans les rues d'Iran reste très volatile.

Dans quelques semaines, le coup d'envoi de la Coupe du monde sera donné, l'Iran devant figurer dans le groupe B.

Outre le match d'ouverture contre l'Angleterre, l'Iran affrontera également le Pays de Galles, puis les États-Unis, ce qui ravivera les souvenirs de leur victoire 2-1 contre un vieil ennemi, le "Grand Satan", lors de la Coupe du monde de 1998 à Lyon.

Que les joueurs soient d'accord ou non avec leurs gouvernements, les équipes sur le terrain représenteront probablement des points de vue idéologiques diamétralement opposés.

Les représentants du gouvernement américain ont condamné ce qu'ils appellent la répression "épouvantable" des manifestants et le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré que l'Iran "doit mettre fin à son recours à la violence contre les femmes qui exercent ce qui devrait être une liberté fondamentale".

Lorsque les deux pays se rencontreront à Doha le 29 novembre, une place en huitième de finale pourrait être en jeu, mais la FIFA pourrait constater que l'histoire ne se limite pas strictement à ce qui se passe sur le terrain.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com