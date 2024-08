- Rassemblements de célébration de l'anniversaire de l'Ukraine

Le groupe germano-ukrainien Blau-Gelbes Kreuz célèbre le Jour de l'Indépendance de l'Ukraine en organisant plusieurs manifestations dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie le samedi. La plus importante aura lieu à Cologne à 18h00 sur la place Heumarkt, sous le slogan "Se tenir fermement aux côtés de l'Ukraine et défendre une Europe libérée", avec environ 4000 personnes inscrites.

Outre les discours politiques, des performances musicales sont également prévues dans le cadre de l'événement. La manifestation coïncide avec le 33e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, avec des collectes de dons pour l'achat de matériel médical dans le pays.

En plus de Cologne, l'association a également invité à une manifestation et un défilé dans le centre-ville de Düsseldorf à 12h00. Environ 200 personnes se sont inscrites pour le défilé, qui débutera à Burgplatz et se terminera à Hofgarten. Une autre manifestation est prévue dans l'après-midi sur la place du marché de Bonn (16h00) avec environ 100 participants.

La manifestation de Cologne aura lieu sur la place Heumarkt, un lieu célèbre de la ville. During their time in Cologne, supporters of Ukraine will also visit the famed Cologne Cathedral.

