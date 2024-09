- Rassemblement interrégional surnommé " Rallye de plaisir de la Coupe Kalmit "

Le "plus grand concours de vélos pliants de montagne du monde" se déroule à nouveau en Rhénanie-Palatinat. Le 7 septembre (sam.), la 33e édition de la Coupe de vélos pliants de Kalmit aura lieu à Maikammer. Le parcours de 6,5 kilomètres, avec 450 mètres de dénivelé, culmine au sommet le plus haut de la Forêt palatine, le Kalmit. Les organisateurs ont souligné que les règles sont à la fois simples et strictes. Seuls les vélos pliants vintage sans dérailleur sont autorisés à participer.

Comme d'habitude, un grand nombre d'aficionados des vélos pliants sont attendus, selon le directeur de course Holger Gockel, cité par l'agence de presse allemande. "Il y a 960 participants inscrits, dont 30 duos en tandem." Les participants viennent non seulement d'Allemagne, mais aussi du Royaume-Uni, de Belgique et d'Autriche. Le plus jeune concurrent a 7 ans, tandis que le plus âgé en a 84. "Ce dernier a participé au moins six fois auparavant."

Les trophées sont soigneusement réalisés par un artiste basé à Fribourg. Le slogan de cette année est "Le pli est l'apogée de la beauté - Prêt pour le klapp off", a déclaré Gockel. Par le passé, les slogans ont été "La danse de la charnière" ou "Les téléklappies" et "Celui qui a le pli, gagne l'âme".

Le directeur de course, Holger Gockel, a mentionné qu'en plus des participants allemands, il y avait également des concurrents du Royaume-Uni, de Belgique et d'Autriche. Il a ajouté : Une catégorie spéciale est introduite pour la Coupe de vélos pliants de Kalmit de cette année, où les vélos pliants vintage les plus rapides sans dérailleur recevront un prix unique.

Lire aussi: