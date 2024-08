- Rassemblement démonstratif de rave à Hambourg pour la culture souterraine et l'aide financière

Bass martelant dans l'air, ballons colorés flottant, échos d'engagement social : des centaines d'individus ont déferlé bruyamment dans le quartier de St. Pauli à Hambourg lors d'une "demo-rave" baptisée "Revive Hamburg". Leur but était de susciter un débat sur des questions urbaines pressantes telles que la régénération urbaine et l'augmentation des coûts. La préservation du patrimoine local était présentée comme un objectif majeur par les organisateurs.

La musique et les manifestants ont parcouru le Helgoländer Allee/St. Pauli Hafenstraße, traversé le marché aux poissons, Holstenplatz et le marché aux chevaux frais, avant de se rassembler sur le nouveau site. Des foules dansaient, brandissant des banderoles qui proclamaient "Ville d'art, pas de financiers" et "Habiter les espaces, interconnecter la sous-culture". Jusqu'à présent, aucun incident n'avait été signalé, a confirmé un porte-parole de la police. Environ mille personnes étaient estimated avoir participé. L'événement était prévu pour se terminer à 22h, avec une après-fête prévue à "Uebel & Gefährlich".

"Participez à la grande manifestation", invitaient les publications sur "Instagram" de Clubkombinat, qui a coordonné l'événement avec 28 autres collectifs. Ils ont milité pour des événements publics gratuits non commerciaux, entre autres sujets. Les manifestants ont également critiqué le mépris pour la culture des clubs dans les décisions budgétaires de la ville.

Les battements pulsants de la musique accompagnaient les manifestants, donnant un rythme énergique à leur marche. Entre les rires et les slogans, on entendait souvent des bribes de tubes populaires se mêler au son de l'activisme.

