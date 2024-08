Rassemblement avec de nombreux amis célèbres lors d'un événement social

La fête ne s'arrête jamais : après leur excursion européenne couronnée de succès, Taylor Swift (34 ans) a passé quelques jours avec son amoureux Travis Kelce (34 ans) et ses amis dans le Rhode Island.

Les observateurs de "TMZ" ont repéré Swift et Kelce chez Swift, sur le front de mer, le 24 août. Ils n'avaient pas été vus ensemble depuis mi-juillet, la dernière fois que Kelce avait assisté au concert de Swift à Gelsenkirchen. Depuis, les deux ont été occupés : Swift était en tournée en Europe, tandis que la pré-saison des Kansas City Chiefs de Kelce avait commencé.

Une fête d'anniversaire pour Blake Lively ?

Cependant, le week-end n'a pas été de tout repos non plus. Swift et Kelce semblaient avoir organisé une grande fête à leur maison de plage, avec de nombreuses célébrités invitées. Selon les informations du magazine américain "People", Blake Lively (37 ans) et son mari Ryan Reynolds (47 ans) étaient parmi les invités - il semble que Lively ait célébré son 37e anniversaire avec eux le 25 août. Swift et Lively sont des amies fidèles depuis presque une décennie. Les enfants de Lively ont même fait plusieurs apparitions dans les chansons de Swift, avec la fille aînée James (9 ans) entendue sur "Gorgeous". De nombreux enfants étaient présents et jouaient autour de la maison de plage pendant la fête.

D'autres invités comprenaient Bradley Cooper (49 ans) et sa fille Lea (7 ans). La petite amie de Cooper, Gigi Hadid (29 ans), n'était pas présente, mais le coéquipier de Kelce, le quarterback Patrick Mahomes (28 ans), était là avec son épouse et son enfant, ainsi que le frère de Kelce, Jason Kelce (36 ans), et sa femme Kylie Kelce (32 ans).

Maintenant, c'est au tour de Swift d'encourager

Selon "TMZ", Swift aura maintenant quelques mois de repos jusqu'en octobre, tandis que la nouvelle saison de Kelce débutera avec le premier match le 5 septembre. Par conséquent, il semble que Swift sera bientôt dans les gradins, encourageant Kelce après avoir assisté à au moins 14 de ses concerts ces derniers mois.

