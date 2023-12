Rasmus Højlund met fin à la disette de buts en Premier League et scelle la remontée de Manchester United contre Aston Villa

La défense calamiteuse de United, caractéristique de la saison lamentable de l'équipe depuis le début, a permis à Villa de mener 2-0 en première mi-temps grâce à des buts sur coup de pied arrêté de John McGinn et de Leander Dendoncker.

Après le but de Dendoncker et alors que l'équipe locale se dirigeait vers le tunnel pour la mi-temps, des huées ont retenti autour d'Old Trafford, ce qui est désormais une caractéristique habituelle des matches à domicile de United.

Cependant, une impressionnante démonstration de caractère, qui a cruellement manqué à l'équipe d'Erik ten Hag cette saison, a permis à United de renverser la vapeur en deuxième mi-temps.

Deux buts du jeune Alejandro Garnacho ont permis à Manchester United d'égaliser à 20 minutes de la fin, avant que la volée clinique de Højlund, à huit minutes de la fin, ne mette un terme à la cauchemardesque disette de buts du Danois en Premier League et n'assure trois points importants à Ten Hag.

"On perd [à la mi-temps] par deux coups de pied arrêtés, alors peut-être que nous n'étions pas très concentrés", a déclaré Ten Hag à Prime Sport après le match. "Mais je pense que nous avons déjà bien joué en première mi-temps et que nous avons continué à essayer.

J'ai dit à la mi-temps : "Continuez à y croire, continuez à faire ce que nous faisons, faites-en encore plus. Ensuite, c'est possible. Réduisez le score à 2-1 et nous verrons ce qui se passera. Je leur ai dit avant le match que nous avons été compétitifs face à Arsenal et Liverpool et que si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons battre n'importe qui.

"Je leur ai dit avant le match que nous avions été compétitifs face à Arsenal et Liverpool et que si nous donnions le meilleur de nous-mêmes, nous pouvions battre n'importe qui. Cela n'a pas d'importance. Il faut continuer, faire preuve de caractère et je pense qu'aujourd'hui, ils l'ont montré. Nous avons les personnalités pour le faire et aujourd'hui c'était une très bonne performance d'équipe".

United était en mauvaise posture avant le match du lendemain de Noël, n'ayant pas marqué lors de ses quatre derniers matches et n'ayant pris qu'un seul point en quatre rencontres de Premier League.

Même si United se battait, la défense fragile de l'équipe a permis à Aston Villa d'avoir plusieurs occasions de gâcher le Noël de Ten Hag. Le fait que l'équipe soit parvenue à remporter la victoire aura donc été un énorme soulagement, notamment parce que David Brailsford était présent à Old Trafford.

Le match de mardi était le premier depuis que le milliardaire britannique Jim Ratcliffe a conclu un accord pour acquérir une participation de 25 % dans le club et si Brailsford, entraîneur cycliste britannique et directeur des sports de la société INEOS de Ratcliffe, sera sans aucun doute encouragé par ce retour, il sera bien conscient de l'énorme tâche qui l'attend.

Avant le match, Ratcliffe a écrit une lettre ouverte au Manchester United Supporters' Trust, soulignant le "rôle critique des supporters" dans l'avenir du club.

"Je crois que nous pouvons apporter le succès sportif sur le terrain pour compléter le succès commercial incontestable dont le club a bénéficié. Cela demandera du temps et de la patience, ainsi que de la rigueur et le plus haut niveau de gestion professionnelle", a écrit M. Ratcliffe.

"Vous êtes ambitieux pour Manchester United et nous le sommes aussi. Il n'y a pas de garanties dans le sport, et le changement peut inévitablement prendre du temps, mais nous sommes là pour le long terme et ensemble nous voulons aider à ramener Manchester United là où il doit être, au sommet du football anglais, européen et mondial.

"Je prends cette responsabilité très au sérieux.

Le rachat partiel a été réalisé juste à temps pour la fenêtre de transfert de janvier, bien qu'en raison des règles du fair-play financier et des sommes importantes que United a payées pour des joueurs tels que Højlund, André Onana, Antony et Mason Mount, il est difficile de savoir combien le club pourra dépenser.

Avant le match, Ten Hag a déclaré qu'il savait ce que Ratcliffe et Brailsford voulaient pour l'avenir du club et qu'il était "impatient" de travailler avec eux.

La tâche à accomplir est sans aucun doute énorme, United ayant semblé prendre un virage à plusieurs reprises pendant le mandat de Ten Hag, avant de régresser à nouveau.

Outre les améliorations sur le terrain, Ratcliffe financera également le réaménagement du stade d'Old Trafford, dont la vétusté est le reflet de l'état désastreux du club.

Même si le chemin vers le retour à l'ancienne gloire du club sera sans aucun doute long, les fans de United, Brailsford et Ratcliffe peuvent au moins se réjouir d'avoir fait un premier pas dans la bonne direction.

Source: edition.cnn.com