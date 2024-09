- Rarement rencontré dans 13 cas sur les routes allemandes, quelle est la signification de ce signal de circulation particulier?

Le panneau de circulation le plus rare en Allemagne n'existe que 13 fois au total - et cela uniquement sur environ 140 kilomètres d'autoroute au nord de Munich. Il n'est donc pas étonnant que de nombreuses personnes restent dans l'ignorance de ce panneau et de sa signification. Souvent, les touristes voyageant sur l'A9 entre Pfaffenhofen et Kreuz Holledau se demandent comment agir de manière appropriée.

La solution : vous pouvez l'ignorer. Cela n'est pas la norme dans le Code de la route, mais cela se produit occasionnellement. Les panneaux censés être des repères, qui ont été installés à intervalles réguliers de 2,5 kilomètres le long de l'A9, n'affichent aucune restriction ni guideline.

Panneau de circulation rare servant un but technique

Les panneaux présentant un motif noir et blanc font partie du "Digital Test Field Highway" (DTA), lancé en 2016. Le pictogramme est utilisé comme aide à la navigation pour les voitures autonomes en cours d'essai dans la région. Les caméras du véhicule peuvent localiser leur position avec une précision centimétrique grâce à ces panneaux repères.

Lors de l'introduction de ces panneaux en 2016, le ministre fédéral des Transports de l'époque, Alexander Dobrindt, a déclaré : "Les véhicules avancés et connectés se déplacent parfaitement sur la chaussée. Avec la technologie des capteurs de pointe et une carte numérique centimétrique, les nouveaux panneaux sont une autre étape importante vers notre première route entirely digitized and fully networked."

Le ministère fédéral des Transports et de l'Infrastructure numérique et l'Institut fédéral de la recherche routière (BASt) proposent certaines ressources d'information concernant les zones d'essai. Parmi ces ressources figure une carte indiquant où des projets de recherche tels que le DTA sont en cours - à ce jour, en août 2021. Il y a 26 zones d'essai et 142 projets mentionnés dans tout le territoire fédéral.

Le "Digital Test Field Highway" est opérationnel

Le "Digital Test Field Highway" est promu par le ministère comme une "offre technologique pour l'industrie et la recherche". Il est devenu connu comme une "pépinière pour les innovations futures". Une évaluation scientifique commandée par le BASt l'an dernier a conclu que le DTA avait réussi.

