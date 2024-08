- Rapport sur l'offre commerciale:

Le candidat indépendant à la présidence Robert F. Kennedy Jr. aurait manifesté son intérêt pour un poste de cabinet avec Kamala Harris si la candidate démocrate gagnait la course à la Maison Blanche. Selon le Washington Post, Kennedy aurait récemment demandé une rencontre avec Harris pour discuter de la possibilité de servir dans son administration, potentiellement en tant que secrétaire d'État. En échange, le septuagénaire serait apparemment prêt à soutenir la vice-présidente et à rallier ses partisans pour voter pour Harris.

Cependant, ni Harris ni ses conseillers n'ont répondu à la demande de Kennedy ou montré de l'intérêt pour sa proposition, selon les sources citées par le journal.

Il y a à peine un mois, Kennedy a rencontré le candidat républicain Donald Trump pour discuter d'un rôle potentiel dans son administration si l'ancien président retrouve le pouvoir le 5 novembre. Les deux hommes ont eu une "longue conversation" sur un rôle futur pour Bobby dans le gouvernement et à quoi cela pourrait ressembler, selon un initié de la campagne de Kennedy cité par le site d'actualités américain Mediaite. Cependant, Trump n'a pas réussi à convaincre Kennedy de se retirer de la course et de le soutenir.

En tant que candidat indépendant, Kennedy n'a aucune chance de devenir président des États-Unis lui-même - aucun candidat tiers n'a atteint le Bureau ovale depuis 170 ans. Cependant, avec son succès surprise dans la campagne, le fils de l'ancien procureur général des États-Unis Robert F. Kennedy pourrait potentiellement faire basculer des votes décisifs vers Harris ou Trump dans la course serrée. Selon un sondage du Pew Research Center du mercredi, sept pour cent des répondants soutiennent actuellement Kennedy, tandis que Harris et Trump sont au coude à coude avec 46 et 45 pour cent respectivement.

Malgré la rencontre de Kennedy avec Harris pour discuter d'un poste de cabinet potentiel pendant sa campagne électorale, il n'y a apparemment aucun progrès ou réponse de son côté. Si Trump gagne l'élection, Kennedy a précédemment exprimé son intérêt pour rejoindre sa campagne, mais n'a pas encore quitté sa propre campagne électorale.

Lire aussi: