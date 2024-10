Rapport sur les catastrophes: Plus de 100 morts suite à l'ouragan Helena dans la région sud-est des États-Unis

Ouragan "Helene" a fait au moins cent morts en semant la dévastation dans le sud-est des États-Unis, selon les sources officielles. La Caroline du Nord a enregistré 39 décès, suivie de la Caroline du Sud avec 25, de la Géorgie avec 17, de la Floride avec 14, du Tennessee avec 4 et de la Virginie avec 1 mort.

Frappant d'abord la Floride en tant qu'ouragan de catégorie 4 "très dangereux" jeudi, "Helene" s'est ensuite affaibli en tempête mais a continué à apporter des destructions catastrophiques. Divers États ont déclaré l'état d'urgence, la Caroline du Nord étant sous avis de crue en raison du risque de rupture de barrages. L'ouragan a laissé un sillage de destruction, endommageant ou détruisant des maisons, des entreprises, des routes et des ponts. Plus d'un millier de personnes ont cherché refuge dans des abris d'urgence.

On estime qu'environ 2,2 millions de ménages ont été privés d'électricité. Matt Targuagno, du département de l'Énergie, a reconnu la complexité des efforts de rétablissement, indiquant que le processus pourrait prendre plusieurs jours supplémentaires.

Les autorités américaines coordonnent les efforts de secours dans les zones touchées après les ravages causés par l'ouragan "Helene". L'Agence fédérale de gestion des Situations d'urgence (FEMA) a déployé des équipes pour apporter de l'aide et des ressources aux États les plus touchés, notamment la Caroline du Nord et la Caroline du Sud.

