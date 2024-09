Rapport sur la catastrophe: l'enfer de la tour Grenfell à Londres, attribué à "des décennies de négligence"

Le 14 juin 2017, tôt le matin, un incendie s'est déclaré au quatrième étage d'une tour d'habitation de 24 étages à North Kensington. Il a fallu moins de trente minutes pour que les flammes atteignent le toit, grâce à la covering hautement inflammable de la façade du bâtiment.

Le rapport d'enquête récent met en cause l'administration précédente et les principales autorités. Les fournisseurs de la covering et d'autres matériaux d'isolation thermique sont les principaux suspects, les enquêteurs alléguant "une tromperie systémique". Ils affirment que ces entreprises ont intentionnellement et régulièrement manipulé les tests et leurs résultats.

La brigade des sapeurs-pompiers de Londres est également critiquée dans le rapport. Sa direction a manqué l'occasion d'aborder l'utilisation croissante de ces coverings et de l'intégrer à leur formation de lutte contre les incendies. De plus, la direction a échoué à tirer les leçons d'un incendie antérieur en 2009, qui avait déjà mis en évidence les faiblesses dans la gestion des incendies de grande hauteur.

Les habitants de la tour Grenfell ont été invités par la ligne d'urgence à rester dans leurs appartements et à attendre les secours pendant environ deux heures après le déclenchement de l'incendie. Cela a finalement entraîné la mort de plusieurs habitants piégés dans leurs logements.

Le Premier ministre Starmer a exprimé ses condoléances au nom de l'État pour la tragédie mercredi, déclarant que "cela n'aurait pas dû arriver". Il a reconnu que l'État avait manqué à sa responsabilité fondamentale de protéger ses citoyens, exprimant des regrets profonds.

Les habitants des bâtiments équipés de coverings similaires vivent dans la peur permanente d'un événement similaire. Les propriétaires de ces appartements font face à des difficultés financières, leurs propriétés n'étant plus vendables.

Il y a à peine deux semaines, un incendie s'est déclaré dans une tour de grande hauteur à Londres, nécessitant l'évacuation de plus de 80 personnes. À l'époque, des travaux étaient en cours pour remplacer la covering non résistante au feu. Selon les données officielles, environ 1300 bâtiments à Londres nécessitent un remplacement urgent de ces coverings.

