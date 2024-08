Rapport quotidien révisé: mises à jour sur les prévisions tropicales, informations sur les processus de vieillissement, et annonces personnelles basées sur le métro

👋 Salut à tous, c'est 5 Things PM ! Des recherches ont révélé que le vieillissement humain n'est pas constant, mais qu'il connaît des sauts significatifs à des stades de la vie spécifiques. Voici quand vous pouvez vous attendre à ce que cela se produise.

Voici un rapide résumé de ce que vous auriez pu manquer pendant votre journée chargée :

5 choses

1️⃣ Prévision tropicale : La saison des ouragans a été très active avec cinq tempêtes nommées, dont une de catégorie 5. Les météorologistes ont revu leur prévision pour les activités tropicales à venir dans l'Atlantique.

2️⃣ Bonus budgétaire : La plupart des Américains ne sont pas informés de la loi sur la réduction de l'inflation, mais elle offre des économies importantes pour des millions de personnes sur les améliorations domestiques telles que les panneaux solaires, les nouveaux appareils et l'isolation. Les résidents de Californie, du Texas et de la Floride bénéficient le plus de ces avantages.

3️⃣ Essais médicaux : Les personnes atteintes d'obésité et présentant des signes précoces de diabète peuvent se réjouir car une étude du laboratoire Eli Lilly a montré que le tirzépatide, un médicament couramment utilisé pour perdre du poids, réduit le risque de progression du diabète.

4️⃣ Renaissance de l'empathie : Despite les nombreuses divisions sociales et politiques, de nouvelles recherches indiquent que l'empathie est en augmentation chez les jeunes générations. Voici comment la renforcer davantage.

5️⃣ Publicités dans le métro : Les personnes en Chine placent des annonces personnalisées dans les stations de métro pour divers objectifs tels que les profils de rencontres, les offres d'emploi et les messages d'anniversaire. Cette initiative génère des revenus supplémentaires pour les propriétaires du système de métro.

Regardez cette vidéo

⚡Interruption de la nature : Une conversation tardive dans le jardin a été interrompue par un éclair qui a enflammé un palmier voisin. Le père de Lisette De La Cruz a utilisé un tuyau pour éteindre l'incendie.

En-têtes d'actualité

• Les Obama doivent prendre la parole à la Convention nationale démocrate (jour 2) • Trump retire ses précédentes allégations sur le contrôle des taux d'intérêt • 'Plusieurs opportunités' ont été manquées pour prévenir la fusillade de masse dans le Maine, selon une revue

117 ans

❗La personne la plus âgée du monde, Maria Branyas Morera, qui vivait en Espagne, est décédée à l'âge de 117 ans. Sa longévité était attribuée à plusieurs facteurs, notamment "beaucoup de positivité et l'évitement des personnes toxiques".

Regardez ça

💅 Manucure maniaque : La popularité des ongles artistiques explose, avec des artistes ongulaires allant jusqu'à utiliser des pierres précieuses et des fleurs délicates pour rendre leurs clients heureux.

Ce qui est tendance

🎧 Grand mouvement : Alex Cooper, l'hôte du podcast populaire sur le sexe et les relations "Call Her Daddy", passe de Spotify à SiriusXM pour 125 millions de dollars.

Mix de célébrités

⭐ Amour éternel : Marlo Thomas a rendu hommage à son défunt mari, Phil Donahue, en partageant des souvenirs et des photos de leur mariage de 44 ans. Le célèbre animateur de talk-show est décédé à l'âge de 88 ans.

Casse-tête

🌁 S'élevant haut au-dessus du paysage français stupéfiant, le viaduc de Millau est le plus haut pont du monde. Quelle est sa hauteur ? A. 720 pieds B. 898 pieds C. 1104 pieds D. 1400 pieds⬇️ Faites défiler pour découvrir la réponse.

Spotlight sur le sport

🎾 Pas de conséquences : Le joueur de tennis numéro un mondial Jannik Sinner a évité une suspension, malgré deux tests positifs pour une substance interdite en mars, selon les officiels. Le joueur italien a récemment remporté l'Open de Cincinnati.

Vibrations positives

🚌 Finissant sur une note haute : Un groupe d'étudiants appelé The Real Young Prodigys du Kentucky a produit une chanson et une vidéo appelées "Where My Bus At ?" en réponse à la pénurie de bus scolaires. Assistez à leur message créatif.

À bientôt

👋 Revenez demain. 🧠 Réponse au quiz : C. Le viaduc de Millau, situé en France, est haut de 1104 pieds. 📧 Abonnez-vous à toutes les newsletters de CNN.

5 Things PM est créé par CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce et Kimberly Richardson.

Lire aussi: