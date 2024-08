Rapport: le ministère fédéral de la Santé commande 15 millions de vaccins contre le coronavirus pour l'hiver

Le ministère fédéral de la Santé a commandé un total de 15 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 pour les rappels cette automne et cet hiver, selon un rapport des médias. "Nous aurons de nouveau de nombreux cas", a déclaré le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD) aux journaux du groupe Funke. Le coronavirus reste une menace principalement pour les personnes âgées et les patients à risque, qui représentent un quart de la population. Il recommande donc un rappel pour tous les membres de ce groupe.

"Il y aura probablement deux vaccins adaptés cet automne et cet hiver", a poursuivi Lauterbach. Initialement, l'entreprise Biontech livrera six millions de doses d'un vaccin adapté à la variante JN.1 actuellement dominante en Allemagne. "Nous ne savons pas encore si nous aurons besoin d'un autre vaccin adapté à une variante prédominante aux États-Unis plus tard cet hiver", a-t-il déclaré. L'Allemagne se prépare à cette éventualité. En outre, les vaccins à base de protéines seront de nouveau disponibles cet hiver pour ceux qui ne souhaitent pas un vaccin à ARNm.

