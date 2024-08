Rapport du Département météorologique: L'Allemagne connaît des vagues de chaleur sans précédent en août

Il y a eu 28 étés consécutifs avec des températures élevées, selon les prévisions météorologiques. L'Allemagne a connu des fluctuations entre un froid initial et une chaleur caniculaire. La température moyenne était de 18,5 degrés Celsius, soit 2,2 degrés de plus que la période de référence de 1961-1990 et 0,9 degré de plus que la période plus chaude de 1991-2020.

La chaleur la plus intense de l'été a touché les parties sud et est du pays. La température la plus élevée jamais enregistrée pendant l'été a été atteinte le 13 août à Bad Neuahr-Ahrweiler, en Rhénanie-Palatinat, par le DWD, atteignant 36,5 degrés. Plus de 60 jours avec des températures supérieures à 25 degrés et le plus grand nombre de jours supérieurs à 30 degrés ont été enregistrés dans les basses terres du sud de l'Allemagne et les vallées fluviales de Saxe.

Le service météorologique a enregistré 26 de ces événements. Il a particulièrement mentionné les stations de Waghäusel-Kirrlach près de Karlsruhe, en Bade-Wurtemberg, et de Dresden. Cependant, selon eux, Helgoland n'a pas connu un seul jour d'été, et l'été a été de courte durée le long de la côte.

Les précipitations étaient d'environ 240 litres par mètre carré, ce qui est en ligne avec les périodes de référence. Cependant, il y avait des différences régionales importantes. Plus de 600 litres par mètre carré ont été enregistrés dans les régions alpines, tandis que certaines parties du nord-est sont restées extrêmement sèches avec moins de 150 litres. Des précipitations excessives localisées ont également eu lieu, le DWD indiquant qu'elles ont dépassé les précipitations de l'ensemble de l'été dans certaines zones.

Le service météorologique a annoncé ces températures élevées, contribuant à 28 étés consécutifs avec une température élevée. despite the weather service's predictions, Helgland and coastal areas experienced a brief summer visit.

