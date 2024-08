- Rapport de l'ONU sur le Myanmar: "Le niveau de brutalité est absurde"

La violence de la junte militaire au Myanmar contre sa propre population a considérablement augmenté, selon les informations de l'ONU. "Il existe des preuves claires que des crimes de guerre brutaux et des crimes contre l'humanité commis par l'armée birmane ont augmenté à un rythme alarmant dans tout le pays", écrit le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar (MIIM) dans son rapport annuel.

L'armée du pays avait organisé un coup d'État en février 2021 et renversé le leader alors en place, Aung San Suu Kyi. Depuis, l'ancienne Birmanie est plongée dans le chaos et la violence, avec divers groupes rebelles luttant contre l'armée, certains avec succès. La lauréate du prix Nobel Suu Kyi (79 ans) est actuellement en détention.

La junte accentue la violence

Le rapport a analysé plus de 400 témoignages oculaires, ainsi que des photos, des vidéos, des matériaux audio, des publications sur les réseaux sociaux et des preuves médico-légales. Les données couvrent la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le conflit armé de l'armée avec les groupes de résistance dans tout le pays met de plus en plus la pression sur les généraux.

La junte a répondu à la résistance par une violence croissante, notamment des attaques aériennes sur des écoles, des bâtiments religieux ou des hôpitaux sans cible militaire apparente, selon le rapport. Des mutilations physiques de personnes détenues pendant les conflits armés ont également été documentées, notamment des décapitations et l'affichage public de corps défigurés.

Torture systématique en prison

"Nous avons recueilli de nombreuses preuves montrant un niveau d'horreur et d'humanité dans tout le Myanmar", a déclaré le chef du MIIM, Nicholas Koumjian. De nombreux crimes ont été commis dans l'intention de punir et d'instiller la peur chez la population civile.

La torture systématique de nombreux citoyens arbitrairement détenus a également été documentée, notamment des coups, des chocs électriques, des strangulations et des privations de sommeil. "Il y a également des preuves de viols en groupe, de brûlures de génitales et d'autres crimes sexuels et basés sur le genre violents pendant la détention", écrit le MIIM. Les enfants ont également été parmi les victimes.

Entre-temps, il y a également des preuves crédibles de crimes commis par des groupes armés luttant contre l'armée, notamment l'exécution de civils suspectés d'être des collaborateurs militaires.

"Aucun responsable n'a été tenu responsable de ces crimes, ce qui encourage les auteurs et renforce la culture d'impunité dans le pays", a déclaré Koumjian. "Nous essayons de briser ce cycle". La junte ne commente généralement pas de telles accusations.

Le MIIM a été créé en 2018 par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Son objectif est de recueillir et d'analyser des dossiers de cas qui peuvent contribuer à la poursuite d'individus dans des

Lire aussi: