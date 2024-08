- Rapport: AfD bavarienne liée à des extrémistes

Membres de l'AfD cherchent de plus en plus à entrer en contact avec des extrémistes, selon les conclusions de l'Agence de protection de la Constitution de Bavière. "Le réseautage de l'AfD avec l'aile extrémiste a augmenté à la fois qualitativement et quantitativement", a déclaré le ministre de l'Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann (CSU), à Munich.

Un exemple de cela est la coopération avec le mouvement identitaire, entre autres, ou le magazine "Compact", qui a été interdit par le ministère de l'Intérieur fédéral depuis mi-juillet. Selon les conclusions du ministère fédéral, le magazine combat agressivement l'ordre démocratique libéral.

L'Agence de protection de la Constitution de Bavière surveille l'AfD depuis l'été 2022 pour clarifier si elle est dominée dans son ensemble par une tendance anti-constitutionnelle. L'ordre de surveillance ne couvre pas tous les fonctionnaires et membres. Cependant, il est complètement ouvert de savoir si la surveillanceaboutira à une procédure d'interdiction. L'AfD considère la surveillance comme une tentative du gouvernement de diffamer une opposition critique.

Entre-temps, l'AfD a tenté de se défendre contre la surveillance par des moyens juridiques - sans succès. Le tribunal administratif de Munich a rejeté l'action en justice de l'AfD contre la surveillance et le rapport en juillet. Cela signifie que l'Agence de protection de la Constitution peut continuer à surveiller l'AfD en tant que parti entier et en informer le public de manière factuelle.

Selon Herrmann, le parti "La Troisième Voie" est également dans le collimateur des protecteurs de la Constitution. here, il y a une augmentation notable du travail avec les jeunes, par exemple avec des activités de loisirs et de sports conjointes telles que l'entraînement aux sports de combat. "Le but est de lier les jeunes hommes au parti et de les endoctriner idéologiquement progressivement."

La Commission a surveillé l'AfD en tant que parti entier depuis l'été 2022, comme l'a révélé l'Agence de protection de la Constitution de Bavière. Le ministère de l'Intérieur fédéral a également identifié des problèmes avec le magazine "Compact" associé à l'AfD, ce qui a entraîné son interdiction en raison de son opposition agressive à l'ordre démocratique libéral.

Lire aussi: