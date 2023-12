Ramla Ali est la championne de boxe qui redéfinit la beauté

La moitié de mes photos (sur les réseaux sociaux) me montrent en train de faire des siennes dans la salle de sport", dit-elle. La moitié de mes photos (sur les réseaux sociaux) sont des images de moi en désordre à la salle de sport", dit-elle. "Mais je les publie pour montrer que c'est la face cachée de la boxe. C'est le dur labeur qu'il faut fournir".

Le travail d'Ali a certainement porté ses fruits. En 2016, elle a été sacrée meilleure boxeuse amateur du pays dans sa catégorie de poids, en remportant les championnats nationaux élites, les séries de titres anglaises et les championnats élites britanniques. Deux ans plus tard, elle a réalisé son rêve de représenter la Somalie, son pays natal, au niveau international.

Jusqu'alors, le pays n'avait pas de fédération de boxe. Avec son mari et entraîneur Richard Moore, Ali en a créé une à partir du Royaume-Uni. Aujourd'hui, elle voyage dans le monde entier pour participer à des compétitions - du Botswana à l'Inde en passant par Hong Kong - et est actuellement championne d'Afrique des poids plume de la zone.

Un aspect plus détendu de la championne de boxe a été capturé par le défunt titan de la photographie de mode Peter Lindbergh, qui l'a photographiée pour le numéro de septembre 2019 de British Vogue intitulé "Forces For Change" (Forces pour le changement). Ali voyait sa couverture comme un moyen de contribuer à la conversation sur la représentation dans la mode. "Voir des filles qui me ressemblent, avec une coupe afro, en couverture des magazines, c'est extraordinaire", a-t-elle déclaré.

Un autre moment fort a été sa conversation avec la rédactrice en chef invitée du numéro, Meghan Markle, qui a été chargée de choisir les stars de la couverture du numéro. (Il y en avait 15 au total, dont l'actrice et militante LGBTQ Laverne Cox, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, l'actrice Gemma Chan et l'activiste Sinéad Burke).

"C'est une histoire amusante", a déclaré Ramla, expliquant qu'elle avait manqué un appel sur son téléphone portable provenant d'un numéro privé et qu'elle avait pensé qu'il s'agissait d'un appel frauduleux. Lorsqu'elle a reçu un appel du même numéro, elle l'a ignoré.

"Puis, la troisième fois, je me suis dit que c'était probablement ma mère. J'ai répondu et mon interlocutrice m'a dit : 'Bonjour, c'est Meghan ! raconte Ali. "Nous avons eu une conversation agréable ; c'est la personne la plus gentille qui soit. Tout ce qui sortait de sa bouche était très sincère".

Ali est arrivée au Royaume-Uni en tant que réfugiée de guerre. Elle ne connaît donc pas sa date de naissance exacte. Sa famille a fui la Somalie au début des années 1990, après que son frère aîné, qui n'avait que neuf ans à l'époque, a été tué par une grenade lancée dans leur jardin alors qu'ils jouaient. Craignant pour sa vie, la famille a fui Mogadiscio par un bateau bondé jusqu'au Kenya, avant de s'installer à Londres.

Au début, Ramla a eu du mal à s'adapter à sa nouvelle vie. Taquinée pour le poids qu'elle avait pris à l'adolescence, Ali s'est mise à la boxe pour le perdre, mais a gardé cette activité secrète pour sa famille pendant plus d'une décennie. Sa mère, qui est aujourd'hui sa "première fan", dit-elle, considérait qu'il était impudique pour une femme de faire du sport. "Quand on vient d'un foyer africain, l'éducation est la clé".

Lorsque Ali est entrée pour la première fois dans son gymnase local à East Ham, à Londres, à l'âge de 13 ans, elle a dû attendre jusqu'à 40 minutes pour utiliser les vestiaires, car il n'y avait pas d'installations pour les femmes. "J'étais la seule fille sur place", se souvient-elle.

Revenant sur l'idée qu'elle se faisait de la beauté dans son enfance, Ali a expliqué l'influence de la télévision sur la création d'idéaux. "Lorsque j'étais en sixième année (vers l'âge de 10 ans), j'ai abîmé mes cheveux (en les traitant)", raconte-t-elle. "Tout ce que je voulais, c'était des cheveux lisses parce que c'est tout ce que je voyais à la télévision. Aujourd'hui, j'accepte mes cheveux naturels".

Relevant le défi de son nouveau statut de modèle, Ali considère la beauté comme une force, plutôt que comme un atout superficiel. "La beauté, c'est 100 % de force en soi", dit-elle. "Vous devez la ressentir - c'est ce que la beauté signifie pour moi. Il y a tellement de jolies femmes, mais si vous ne vous sentez pas belle à l'intérieur, vous passez d'un dix à un deux. Aussi ringard que cela puisse paraître, j'y crois vraiment".

Aujourd'hui, elle a pour objectif les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, mais cela ne l'empêche pas de trouver du temps pour faire du bénévolat. Un jour par semaine, elle donne des cours d'autodéfense à des femmes âgées de 20 à 40 ans qui portent principalement le hijab, dans le sud de Londres. "C'est un espace sûr pour elles, sans hommes.

"Ce n'est pas un cours de boxe. Je leur apprends à boxer. Elles adorent ça", ajoute Ali. "Certaines filles m'ont dit qu'elles se sentaient plus en sécurité lorsqu'elles se promenaient seules, alors je pense que j'ai bien fait mon travail.

Refusant de se fondre dans un moule, Ali est également très présente dans les domaines de la mode et de la beauté, en tant qu'ambassadrice de marques telles que Coach, Nike et Pantene. Elle a également signé avec IMG Models.

Elle a constaté une nette amélioration en termes de diversité dans la mode, les marques traçant de nouvelles voies plus inclusives. "Nike propose des vêtements de sport pour les grandes tailles", a-t-elle déclaré. "Tout le monde peut être beau en allant à la gym. Tant que l'on est en bonne santé, on peut avoir la taille que l'on veut".

Son message sur l'amour de soi et le respect des autres est quelque chose qui, elle l'espère, parlera à ses jeunes fans : elle a près de 40 000 adeptes sur Instagram.

"Une fille peut être très heureuse de poster [une photo d'elle] portant un soutien-gorge de sport et un pantalon sexy - laissez-la faire", a-t-elle déclaré. Il n'est pas nécessaire de commenter "Qu'en penserait ta mère ?". Cela fait que les gens ont honte de leur corps. Laissez-la se sentir à l'aise."

Ramla pense qu'Instagram peut être un outil positif pour construire des communautés et partager des idées sur la beauté à partir de nouvelles perspectives. À titre d'exemple, l'une de ses plus grandes sources d'inspiration sur la plateforme est la star du tennis Serena Williams.

"Je la suis depuis que j'ai rejoint Instagram", explique Ali. J'aime le fait qu'elle n'ait pas peur d'être elle-même - elle poste des photos en disant : "Je ne les fais pas retoucher, je veux quand même qu'on voie ma cellulite".

"J'aime cela parce que tout le monde n'a pas une peau parfaite, et puis vous vous regardez et vous vous dites 'Wow, je peux m'aimer aussi'", a-t-elle poursuivi. "Si quelqu'un d'aussi extraordinaire que Serena est heureux de montrer cela au monde, alors je ne devrais pas avoir honte.

