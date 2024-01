Rameshbabu Praggnanandhaa : Après avoir battu Magnus Carlsen, le jeune joueur d'échecs indien sensationnel a d'abord pensé à rattraper son sommeil.

Alors que la plupart des gens s'endorment, un jeune homme de 16 ans s'assoit sur sa chaise et se couvre la bouche avec sa main, en état de choc. Il prend conscience de l'ampleur de ce qu'il vient de faire.

Rameshbabu Praggnanandhaa vient d'assommer Magnus Carlsen, s'emparant d'un siège à la table d'honneur du sport en battant le joueur d'échecs le plus dominant.

Mais plutôt que de se réjouir, Praggnanandhaa pense à la digestion.

"Je pense qu'il est temps d'aller se coucher", explique-t-il à CNN Sport. "Il est temps d'aller se coucher, car je ne pense pas pouvoir dîner à 2h30 du matin.

Pour Praggnanandhaa, il s'agit du plus grand moment de sa carrière à ce jour.

La victoire contre le quintuple champion du monde et actuel numéro un mondial lors de l'Airthings Masters - un tournoi en ligne - en février, a été un moment décisif pour la jeune star, surnommée Pragg. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur à battre Carlsen depuis que la superstar est devenue championne du monde en 2013.

Mais même après des mois de réflexion sur cette victoire, Praggnanandhaa reste serein, malgré la fanfare qui l'a accompagnée, une compétence qu'il a déjà acquise à un jeune âge.

"Même si j'avais eu le temps, je ne pense pas que je l'aurais fêté parce que d'habitude je ne fête pas trop les choses parce que, OK, c'est juste une victoire, et c'est juste une victoire, et c'est un jeu rapide, donc il y a beaucoup plus de choses à faire et beaucoup plus de choses sur lesquelles travailler", a déclaré Praggnanandhaa.

"Ce n'est qu'une victoire, donc ce n'est pas la fin de quelque chose. Et je pense qu'il en va de même pour une défaite. Si vous perdez un match, ce n'est pas la fin".

LIRE : Judit Polgár est devenue grand maître d'échecs à 15 ans et a battu les meilleurs, tout comme Beth Harmon, la protagoniste de "Queen's Gambit".

Influencée

Née et élevée à Chennai, en Inde, la sœur aînée de Praggnanandhaa, Vaishali, est également une joueuse d'échecs accomplie, qui est devenue une femme grand maître en 2018 et un maître international en 2021.

"Elle a commencé à jouer à l'âge de six ans", a déclaré Praggnanandhaa.

"À l'époque, j'avais deux ans et lorsqu'elle s'entraînait à la maison, j'allais généralement la déranger, puis mes parents ont décidé de m'acheter un livre d'échecs, et c'est ainsi que tout a commencé. Ensuite, j'ai commencé à assister à des tournois et à m'entraîner.

À partir de là, Pragg est tombé amoureux du jeu. Pendant que sa sœur jouait des coups, le jeune Pragg, avec l'aide de ses parents, traçait sa route dans ce sport.

Chennai est décrite comme la "capitale indienne des échecs" et a offert à Praggnanandhaa de nombreuses possibilités de perfectionner son art, notamment à l'académie Bloom Chess, où il dit avoir "beaucoup appris".

À l'âge de six ans, il est arrivé deuxième au championnat indien des moins de sept ans avant de remporter la médaille d'or aux championnats d'Asie, un moment qu'il considère comme le catalyseur de ses succès futurs.

À l'âge de sept ans, Praggnanandhaa a remporté le titre de champion du monde d'échecs des jeunes de moins de huit ans en 2013. Il a ensuite remporté le titre de champion du monde d'échecs des moins de 10 ans en 2015.

Et en 2016, il est entré dans l'histoire.

La jeunesse

Alors que de nombreux autres enfants de 10 ans s'amusent avec leurs amis ou à l'école, Praggnanandhaa inscrit son nom dans le livre des records.

En remportant sa partie de la neuvième ronde au festival international d'échecs KiiT à Bhubaneswar, en Inde, Praggnanandhaa a obtenu sa troisième norme de maître international - une norme qui récompense les performances de haut niveau lors d'un tournoi.

Ayant déjà obtenu deux normes précédentes, à l'âge de 10 ans, 10 mois et 19 jours, Praggnanandhaa est devenu un maître international d'échecs, le plus jeune de tous les temps.

En 2018, il est devenu le deuxième plus jeune grand maître d'échecs du monde, à l'âge de 12 ans.

Il admet qu'après être devenu un maître international, il a ressenti une certaine pression pour progresser et devenir un grand maître.

"Il me restait environ un an et demi pour devenir grand maître. Mais je pense qu'à cette époque, je participais à de nombreux tournois, et je pense qu'à ce moment-là, j'ai ressenti une certaine pression en essayant de devenir grand maître", a-t-il déclaré.

"Lorsque je suis devenu grand maître, j'ai été soulagé parce que j'avais essayé pendant environ deux ans de jouer, en disputant au moins deux tournois par mois, ce qui est déjà énorme.

"Et c'était difficile. J'ai été très heureux de remplir les conditions requises. Je sais que je peux me concentrer sur l'amélioration de mon jeu, et je joue aux échecs comme je le fais (alors qu'avant) j'essayais de devenir un grand maître".

Après être devenu grand maître, Praggnanandhaa est rentré à Chennai où il a reçu un accueil de héros, avec une foule immense et une réception dans son ancienne école.

La victoire

Praggnanandhaa, qui s'est épanoui à un si jeune âge, a dû s'habituer à jouer contre des adversaires plus âgés.

"Quand j'ai commencé à jouer aux échecs, j'ai affronté beaucoup de joueurs plus âgés... J'étais le seul à être petit. J'étais le seul à être petit, c'est donc une chose normale pour moi. Cela ne me met pas la pression, car même si je perds, ce n'est pas grave... cela ne change pas grand-chose."

Lorsqu'il a joué contre Carlsen en février, les chances étaient énormes pour Praggnanandhaa.

Quintuple champion du monde et numéro un mondial, Carlsen est le joueur le plus dominant de l'histoire récente de ce sport.

Mais Praggnanandhaa est resté calme et précis et, alors que Carlsen commettait des erreurs inhabituelles, il en a profité pour remporter une célèbre victoire.

Praggnanandhaa est ainsi devenu le troisième grand maître indien à gagner contre le Norvégien, après Viswanathan Anand et Pentala Harikrishna.

Si Praggnanandhaa n'a pas trop fêté sa victoire, la réaction et les éloges qu'il a reçus de certains de ses compatriotes - notamment du joueur de cricket Sachin Tendulkar, largement considéré comme l'un des plus grands batteurs de tous les temps - lui ont montré l'importance de sa victoire.

"C'était formidable de voir autant de gens suivre les échecs. Je pense que les échecs bénéficient d'un soutien énorme, et c'est très bon pour les échecs", a expliqué Praggnanandhaa. "C'est agréable de voir d'autres personnes, d'autres sportifs et d'autres professions... les gens suivent les échecs et s'y intéressent. C'est une bonne chose pour les échecs".

Malgré son jeune âge, Praggnanandhaad est classé par la Fédération internationale des échecs (FIDE) à plus de 2600 et occupe le 108e rang mondial.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Praggnanandhaa espère maintenant "entrer dans le top 10 (mondial) et essayer de jouer pour le championnat du monde" dans un avenir proche.

Lorsqu'on lui demande s'il se considère comme un guide pour les jeunes amateurs d'échecs à un si jeune âge, à l'image de son comportement calme, Pragg se montre modeste quant à ces attentes.

"Je pense que certaines personnes me considèrent comme un modèle", explique-t-il. "Je ne sais pas, parce que je pense que pour moi, tous les meilleurs joueurs sont des modèles parce que chacun a des qualités différentes dont on peut s'inspirer. Et si quelqu'un peut apprendre quelque chose de moi, c'est bien".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com