Ramelow veut des soldats aux casques bleus en Ukraine - y compris des Allemands

Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, formule une demande que son parti aurait évitée jusqu'à présent - en raison de Sahra Wagenknecht, qu'il critique vivement. L'idée de soldats de l'ONU pour maintenir la paix en Ukraine est actuellement probablement très irréaliste, un cessez-le-feu étant encore loin.

Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, plaide en faveur de la participation de soldats allemands à une mission éventuelle de l'ONU en Ukraine en cas de cessez-le-feu. "Nous devrions être ouverts à l'envoi de soldats allemands sous mandat de l'ONU en cas de cessez-le-feu", a déclaré Ramelow au "Tagesspiegel": "Si un cessez-le-feu se produit, les Européens doivent être prêts à envoyer des soldats de l'ONU pour maintenir la paix en Ukraine."

Le parti de gauche a jusqu'à présent "évité une telle décision, également en raison de Frau Wagenknecht qui s'y est opposée", a-t-il accusé son ancienne collègue de parti et présidente du même BSW. Ramelow compte sur Pékin pour cela. "L'Europe devrait clarifier sa relation avec la Chine, entre autres. Car la Chine pourrait générer un impulse qui contraindrait la Russie à un cessez-le-feu", a-t-il déclaré.

Cependant, les chances d'un cessez-le-feu sont extrêmement faibles. Vladimir Poutine a formulé plusieurs conditions, telles que des concessions territoriales importantes, que l'Ukraine rejette fermement. De plus, le côté russe souligne régulièrement qu'il veut atteindre ses objectifs de guerre. L'ancien président Medvedev a déclaré qu'en cas de cessez-le-feu, il voulait "rassembler les territoires ukrainiens restants dans le giron de la terre russe".

Seul l'Ukraine elle-même peut décider des concessions territoriales, "pas Frau Wagenknecht ou Oskar Lafontaine", a déclaré Ramelow: "Nous ne pouvons pas imposer une paix dictée à l'État attaqué." Ramelow a accusé Wagenknecht de "seulement répandre les arguments de Poutine" aujourd'hui. Lorsqu'on lui a demandé si l'ancienne commissaire de la Stasi, Marianne Birthler, avait raison de qualifier Wagenknecht de "propagande du Kremlin", Ramelow a répondu: "C'est ainsi que je le perçois".

En tant que gauche, il sait que Poutine "est un autocrate, un chauviniste et un impérialiste", a déclaré Ramelow: "Je ne parlerai pas en son nom, même si cela peut me coûter des voix." Un État attaqué comme l'Ukraine doit pouvoir se défendre, a-t-il déclaré: "Néanmoins, je suis préoccupé par les livraisons d'armes, et je les ai toujours rejetées."

Ramelow a critiqué la manière dont le chancelier Olaf Scholz pousse la déploy

