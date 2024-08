- Ramelow souligne la nécessité d'une action centrée sur les élections en Thuringe.

Le camp de la gauche va poursuivre des initiatives comme l'offre d'une troisième année gratuite de préscolaire ou le développement d'une corporation d'habitations propriété de l'État, peu importe le résultat des élections. C'est ce qu'ont déclaré les chefs de parti lors de la présentation de leur programme pour les 90 prochains jours à Erfurt. Bodo Ramelow, qui dirige le gouvernement minoritaire et est le principal candidat de la gauche, a déclaré après l'élection qu'il cherchait à négocier avec les partis démocratiques pour former un gouvernement majoritaire stable. Il est ouvert aux discussions avec tous les partis, à l'exception de l'AfD d'extrême droite.

Ramelow, qui est au pouvoir depuis un certain temps, selon divers sondages, a peu de chances de remporter la réélection.

Le politique de la gauche, Jan van Aken, qui brigue la présidence fédérale, prévoit une meilleure performance à l'élection d'État que ce que prédisent les sondages. "Nous prendrons de l'élan dans les dernières étapes", a déclaré van Aken à RTL et ntv. "Nous atteindrons Certainly 20 pour cent." Actuellement, la gauche obtient entre 13 et 14 pour cent, en baisse par rapport aux 31 pour cent de 2019.

Van Aken ne rejette pas une coalition avec l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW), mais exprime des réserves. "Un ministre-président du BSW? Ils n'ont même pas le personnel pour cela. Nous verrons ce qui se passera après les élections."

Katja Wolf, candidate principale du BSW en Thuringe, a exclu une coalition avec l'AfD, mais pas avec la gauche. "Cela dépend des résultats des élections", a-t-elle déclaré dans le podcast "Berlin Playbook" de "Politico". Wolf : "Je ne pense pas que ce soit impossible si nous pouvons ensemble former une majorité stable en Thuringe."

Ramelow a accusé Wolf d'avoir déclaré, après avoir rejoint le BSW de la gauche, que son objectif était de tenir en échec l'AfD et son candidat principal Björn Höcke, "mais c'est l'inverse qui s'est produit. Elle nous a affaiblis."

La gauche, dirigée par Ulrike Grande-Röthig en Thuringe, souhaite réduire les frais de garde d'enfants pour les parents. Le financement des garderies devrait être partagé entre l'État et les municipalités, a déclaré Ramelow. L'objectif est de rendre progressivement la garde d'enfants et l'éducation completamente gratuits en Thuringe.

Grande-Röthig a déclaré que la gauche, étant au pouvoir depuis dix ans, continuerait à travailler de manière constructive sur les problèmes de l'État au parlement après les élections. "Nous avons une responsabilité pour maintenir ce État gouvernable." Ramelow a clarifié que son parti n'avait pas pu mettre en œuvre plusieurs projets en raison de l'absence de majorité dans le gouvernement minoritaire rouge-rouge-vert.

Parmi les projets auxquels la gauche est dédiée, on trouve la création d'une société de développement immobilier de l'État, qui vise à construire environ 1 500 appartements locatifs abordables d'ici 2030. Le parti prévoit également d'introduire une loi au parlement de l'État pour empêcher les grandes acquisitions de terres agricoles par des sociétés d'investissement. De plus, le parti prévoit une carte d'État de 28 euros pour les individus de moins de 28 ans et la création d'une autorité centrale d'immigration de l'État, a déclaré le coprésident Christian Schaft.

