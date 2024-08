- Ramelow qualifie les plans fédéraux de faux ou malhonnêtes.

Le politique en chef de Thuringe, Bodo Ramelow (du Parti de Gauche), a eu des propos fermes concernant la stratégie du gouvernement fédéral pour renforcer le capital de Deutsche Bahn. Au lieu de cela, il a insisté sur sa campagne pour la dissolution de l'entreprise. "C'est le comble de l'hypocrisie", a-t-il déclaré à Spiegel, en faisant référence à l'arrangement budgétaire du gouvernement visant à garantir des investissements dans l'infrastructure ferroviaire. "Je n'aurais jamais cru qu'une entreprise prétendument d'intérêt public comme Deutsche Bahn pourrait avoir un effet similaire à un fonds spéculatif", a-t-il ajouté, en référence à la nouvelle filiale de Bahn, InfraGo, chargée de l'infrastructure et supposée prendre en compte les facteurs d'intérêt public dans ses investissements. Ramelow a qualifié Deutsche Bahn de "conglomérat opaque maintenant soutenu par l'argent des contribuables".

"L'infrastructure devrait être gérée par une organisation à but non lucratif"

Ramelow est resté ferme sur sa campagne pour la dissolution de Bahn. "Nous devons séparer le réseau et les opérations", a-t-il insisté. "L'infrastructure devrait être contrôlée et améliorée par une organisation à but non lucratif. DB AG et toutes ses filiales devraient être transformées en entité de droit public, et la loi sur la réglementation ferroviaire devrait être révisée."

Le gouvernement fédéral a présenté un nouveau compromis dans le projet de budget 2025 pour atténuer les déficits budgétaires de plusieurs milliards d'euros. Cela est principalement réalisé en réaffectant des fonds à la Deutsche Bahn propriété de l'État, qui doit recevoir 4,5 milliards d'euros supplémentaires en capital. Cela n'affectera pas le frein à l'endettement et est destiné à remplacer les subventions fédérales directes.

Auparavant, une augmentation de 5,9 milliards d'euros du capital avait été prévue. Cela était censé permettre à Bahn de financer les réparations du réseau ferroviaire dégradé.

