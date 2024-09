- Ramelow propose une aide au gouvernement de coalition au pouvoir.

En pleine tourmente politique après les élections en Thuringe, le ministre-président de gauche Bodo Ramelow maintient un dialogue ouvert avec la CDU, reconnaissant la complexité du processus de formation de la coalition. Il a réaffirmé sa position lors de la campagne, exprimant son désaccord avec un gouvernement minoritaire en Thuringe et soulignant la nécessité d'une majorité démocratique au parlement.

Interrogé sur la possibilité d'une coalition entre la CDU, la gauche et le SPD qui manque d'une seule voix, Ramelow a indiqué que le vote décisif était à portée de main.

L'état de Thuringe est confronté à des complexités après l'élection en raison de l'influence significative de l'AfD, considérée comme une extrême droite et la plus forte parti, mais aucun autre parti ne souhaite former une coalition avec eux. Le candidat de la CDU, Mario Voigt, vise à devenir le nouveau ministre-président, et une coalition avec la gauche et le SPD est possible, mais ne donnerait que 44 des 88 sièges au parlement de l'État, laissant une voix de moins pour une majorité.

Le parti de Ramelow a subi un revers important lors de l'élection, obtenant 12 sièges au nouveau parlement de l'État. Cependant, la CDU a catégoriquement exclu toute "coalition ou collaboration similaire" avec la gauche, ainsi qu'avec l'AfD, dans une résolution du congrès fédéral du parti.

Ramelow rejette l'idée d'aligner avec la gauche comme une "stratagème imprudent."

Interrogé sur la possibilité de changer de camp, Ramelow a rejeté l'idée. "Cela serait un stratagème imprudent. Non. Je vais continuer à m'associer à la faction de gauche et je vais respecter ma promesse d'aider à former un gouvernement majoritaire." Son objectif est de favoriser des relations stables en Thuringe. "Je vais tout faire pour rendre la Thuringe capable de majorité et démocratiquement gouvernable."

Ramelow n'a pas fourni de détails sur ses plans. Lors du ZDF-"heute journal" lundi soir, il a souligné que son parti attend maintenant le lancement des discussions et "une invitation de M. Voigt."

Simultanément, il a critiqué la résolution de la CDU concernant l'incompatibilité avec la gauche. "Je trouve cela très problématique pour la CDU de s'isoler à la fois de la gauche et de l'AfD", a-t-il déclaré. "Cela stigmatise la gauche et trivialise l'AfD."

Le parti de Ramelow est sorti vainqueur des élections de l'État en 2019 avec 31 pour cent, mais n'a pas pu former une coalition majoritaire, aboutissant à un gouvernement minoritaire rouge-rouge-vert.

Ramelow exprime maintenant qu'il ne peut pas soutenir un gouvernement minoritaire dans cet État; le reste est soumis à négociation. "Je suis bien

