- Ramelow préconise des ajustements fondamentaux au sein de la faction progressiste.

À la suite de la démission des deux dirigeants, Janine Wissler et Martin Schirdewan, en tant que présidents de la Gauche au niveau national, le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, a plaidé en faveur de changements significatifs au sein de son parti. Dans une interview à Erfurt, Ramelow a exhorté les associations régionales et régionales à ne pas se concentrer uniquement sur les questions de personnel, mais à aborder également les problèmes structurels de front. Il a souligné l'importance d'une meilleure intégration des associations régionales dans la structure formelle du parti.

Wissler et Schirdewan ont annoncé leur démission dimanche et ne se représenteront pas au congrès du parti à Halle en octobre. Ramelow a reconnu leur engagement et leur prise de décision responsable jusqu'à présent.

S'adressant à "Stern", Ramelow a déclaré : "L'annonce est une étape absolument nécessaire." Bien que la démission soit venue à un moment inopportun, avec les élections régionales en Saxe et en Thuringe prévues le 1er septembre, il respecte les choix de ses collègues. Cependant, il estime qu'une nouvelle direction à la Gauche peut seulement contribuer à un rajeunissement plus large du parti. Selon lui, changer simplement les dirigeants ne suffit pas.

La Gauche lutte avec des chiffres de sondage en baisse depuis le départ de Sahra Wagenknecht et la création de son propre parti. Ramelow souhaite continuer à servir en tant que ministre-président en Thuringe, mais son parti de la Gauche est actuellement en baisse entre 11 et 16 pour cent, suite à la création du Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Aux élections régionales de 2019, le parti de la Gauche est sorti vainqueur en Thuringe avec Ramelow à sa tête, obtenant 31 pour cent des voix.

La commission de la Gauche pourrait devoir s'attaquer aux chiffres de sondage en baisse et aux problèmes structurels, comme le suggère le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow. Malgré la démission de Janine Wissler et Martin Schirdewan, Ramelow reconnaît leur contribution et estime qu'une nouvelle direction peut contribuer à un rajeunissement plus large au sein du parti, en soulignant l'importance d'une intégration plus efficace des associations régionales.

