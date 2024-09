- Ramelow perçoit que le devoir de l'établissement gouvernemental incombe à Voigt.

Le leader de Thuringe, Bodo Ramelow du parti de Gauche, doit faire face au défi de former un gouvernement avec le candidat principal de l'CDU, Mario Voigt. Ramelow a déclaré : "Celui qui obtient le plus de votes démocratiques devrait initier les discussions et envoyer des invitations. Je suis prêt à soutenir toute personne qui nous aidera à obtenir une majorité démocratique au parlement." Il a fait ces déclarations lors d'une interview sur ARD, reconnaissant les résultats du vote de l'CDU. Il convient de noter que le parti de Voigt a terminé derrière l'AfD, considérée comme extrémiste de droite par l'Office pour la protection de la Constitution de Thuringe.

En ce qui concerne les résultats décevants de son parti, Ramelow, candidat principal de la Gauche, a déclaré : "Nous devons examiner les conséquences de cette situation." Simultanément, il a salué le taux de participation élevé en Thuringe : "C'est le taux de participation le plus élevé jamais enregistré dans l'État."

Dans les suites de l'élection, Mario Voigt, candidat principal de l'CDU, s'est activement engagé dans les discussions concernant la formation d'un gouvernement avec le leader de Thuringe, Bodo Ramelow. Malgré le fait que l'CDU ait terminé derrière l'AfD, considérée comme extrémiste de droite par l'Office pour la protection de la Constitution de Thuringe, Mario Voigt continue de jouer un rôle important dans le paysage politique, comme l'a reconnu Bodo Ramelow lors d'une interview sur ARD.

Lire aussi: