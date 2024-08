- Ramelow critique la femme de ménage pour sa campagne

Deux semaines et demie avant les élections régionales, le ministre-président de Thuringe et candidat principal de La Gauche, Bodo Ramelow, a critiqué son ancienne collègue de parti, Sahra Wagenknecht, pour la campagne électorale du BSW en Thuringe.

Wagenknecht "parle partout d'un accord politique : le BSW en Saxe devrait à nouveau élire Michael Kretschmer (CDU) comme ministre-président, et en retour, la CDU devrait faire de Frau Wolf la ministre-présidente de Thuringe", a déploré Ramelow auprès du "Tagesspiegel". "Ainsi, Frau Wagenknecht donne déjà les postes avant l'élection". Ramelow a déclaré avoir lu cela "avec étonnement".

Course serrée entre la CDU et le BSW

Selon un récent sondage Insa commandité par Funke Medien en Thuringe, le BSW est en tête avec 19 %, suivi de La Gauche de Ramelow avec 16 %. La candidate principale du BSW, Katja Wolf, est souvent mentionnée par Wagenknecht comme possible ministre-présidente si le BSW termine devant la CDU. L'écart entre les démocrates-chrétiens n'est que de deux points de pourcentage, selon le sondage Insa.

Ramelow a remis en question le pouvoir de décision de Wolf auprès du "Tagesspiegel". "Si le BSW est en tête, nous verrons si Frau Wolf peut décider - ou si Frau Wagenknecht décide de ce que Frau Wolf décide", a déclaré Ramelow. Wagenknecht et Wolf ont toutes deux été membres de La Gauche par le passé.

Wagenknecht a récemment fait des positions sur la question de la guerre et de la paix une condition pour une coalition au niveau de l'État avec le BSW. Le président de la section thuringienne du BSW, Steffen Schuetz, a également signalé qu'il ne sacrifierait pas sa position sur ce sujet. Un nouveau parlement régional sera élu en Thuringe le 1er septembre.

