Ralf Schumacher et son descendant David s'engagent dans une conversation avec Cora.

La saga entourant Ralf et Cora Schumacher sous les projecteurs reste non résolue. Le problème continue de hanter l'ex-pilote de Formule 1, même sur la piste. Ici, leur fils David aborde ouvertement la discorde parentale et son point de vue sur celle-ci.

Ralf Schumacher a connu un week-end victorieux dans les sports. Le pilote de Formule 1 et DTM à la retraite, qui a disputé sa dernière course officielle en 2012, a remporté deux victoires aux côtés de son fils David dans la Prototype Cup Germany. Le duo père-fils a dominé la piste sur le Nürburgring tant samedi que dimanche. "Nous avions notre plan de course en place. La vitesse de la voiture était constante dans toutes les conditions, ce que nous avons bien géré", a déclaré le quadragénaire. David a ajouté : "Aujourd'hui, c'était surtout moi qui menais la danse". Il reste incertain de savoir s'ils reviendront pour d'autres courses après ce comeback.

Les victoires sportives ont été assombries par des querelles privées au sein de la famille Schumacher. Suite à sa déclaration publique, Ralf est engagé dans une prise de bec publique avec son ex-femme Cora. Cependant, selon leurs déclarations, cela n'a pas affecté leur performance sur la piste : "Pas du tout pour moi, non", a déclaré Ralf en réponse à RTL. "Et pour moi, je n'y pense même pas. Une fois la visière baissée ou la porte fermée, c'est juste une question de pilotage", a ajouté David.

Dans une interview avec RTL, Ralf a exprimé ses regrets quant au fait que Cora ait abordé le sujet à un moment inopportun : "Il semble y avoir un schéma, où cela se produit soit les week-ends où David court, soit lorsque nous sommes ensemble. Je trouve cela dommage. Il n'y a pas besoin de cela. Je voulais également clarifier cela avec Étienne." Étienne est le nouveau partenaire de Ralf.

Schumacher a révélé que Cora connaissait Étienne et qu'ils étaient même amis. "Et Cora avait publié 'Bienvenue' il y a plus d'un an. Alors je ne comprends pas parfois, mais c'est dommage, je dois vivre avec ça."

La douleur de Cora face à un "coup soudain"

Dans une interview accordée à "Der Spiegel" il y a quelques jours, Cora Schumacher a admis qu'elle n'était pas au courant de l'annonce de coming out de son ex-mari le mois dernier. "J'aurais aimé que Ralf m'informe ou au moins me consulte. Cela aurait montré un peu de considération. Au lieu de cela, j'ai appris cela par les médias", a-t-elle déclaré au magazine.

Après l'interview de Cora, Ralf a partagé sa perspective sur la question sur Instagram vendredi dernier : "Au milieu de tout ce débat, je tiens à clarifier que Cora nous a félicités en septembre 2023, en supposant que nous nous sommes mariés." Elle était également heureuse à ce sujet. Il a choisi de ne pas commenter sa critique de ne pas l'avoir informée en premier.

Il a conclu son message par les mots : "Nous voulons tous les deux être laissés tranquilles." Dans "Der Spiegel", Cora a exprimé sa tristesse. "Il était blessant que Ralf ne m'informe pas avant sa coming out", a déclaré la quadragénaire.

Lorsque lui a-t-on demandé sa réponse sur Instagram, Ralf a déclaré aujourd'hui lors d'une conversation avec RTL : "Pourquoi j'ai parlé ? Eh bien, je pense qu'il est important de rester fidèle à la vérité. Et tout le monde dans le cercle était au courant. Dans ce cas, j'ai rendu cela clair l'année dernière autour de Pâques, alors je suis surpris."

Malgré les désaccords publics entre Ralf et Cora Schumacher, leur amour et leur préoccupation pour leur famille restent inébranlables. Dans un moment émouvant, Ralf a mentionné son regret de ne pas avoir discuté de son statut relationnel avec Cora avant sa divulgation publique, exprimant qu'il appréciait sa considération et sa compréhension dans leur "vie amoureuse".

