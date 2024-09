- Ralf Schumacher et Étienne révèlent leur identité personnelle

Ralf Schumacher (49 ans) fait actuellement la une des journaux suite à son coming out il y a quelques mois. Il s'est récemment entretenu avec la présentatrice de RTL, Frauke Ludowig (60 ans), et son partenaire Étienne Bousquet-Cassagne lors de l'émission "Exclusiv Weekend" de RTL. Schumacher a déclaré se sentir "plus heureux que jamais".

Étienne raconte : "C'était son choix de faire son coming out"

Schumacher et Étienne ont beaucoup de points communs, révélant tous deux être "très réservés, agréables et avoir des intérêts similaires".

Étienne a admis que Schumacher avait pris la décision de faire son coming out. Cela a été une "surprise" pour lui et il a avoué se sentir un peu "nerveux" à ce sujet. Être sous les projecteurs en conséquence a également été difficile pour Étienne.

"C'était difficile pour moi car je ne suis pas célèbre, je ne suis pas un pilote de course, acteur ou chanteur", a-t-il confessé lors de l'interview. "Je n'étais pas préparé à toute cette attention."

L'annonce surprise en milieu de juillet

Schumacher a annoncé sa relation avec Étienne sur Instagram pendant la finale de l'Euro de football, ce qui a suscité une grande attention et principalement des réactions positives.

Le lendemain, Schumacher a publié un autre message sur Instagram pour exprimer sa gratitude pour le soutien reçu. "Merci pour tous les messages gentils et les commentaires. Nous sommes incroyablement heureux et reconnaissants", a-t-il écrit, en Includes une photo d'eux deux.

Le week-end suivant son annonce, Étienne a rejoint Schumacher au Grand Prix de Hongrie, où Schumacher travaillait en tant qu'expert pour Sky. C'était la première fois que le couple faisait une apparition publique ensemble.

Après l'annonce sur Instagram, Etienne a confessé : "J'ai été submergé par l'attention, je n'ai pas l'habitude d'être sous les projecteurs comme ça". Et après leur apparition publique au Grand Prix de Hongrie, Etienne a déclaré avec tendresse : "J'aime être à tes côtés, Ralf. Je t'aime."

